Industrial sobre los terrenos: “Si el municipio insiste haremos una presentación judicial”

Por Luciana Pedernera

lpedernera@infoeme.com.ar

Mientras una larga caravana marcha a paso acelerado, desde el interior del predio de la Escuela Técnica N° 2 hacía la Chacra 571, un joven estudiante que viste una camisa y pantalón de grafa, toma aire, prepara su voz y pregunta en un grito reiterado: “¿Qué somos?” e inmediatamente, le devuelven una respuesta que denota un sentimiento: “Grasa”.

Los “Grasa”, como se autodenominan, se han caracterizado en la ciudad por llevar consigo un sentimiento que es, ni más ni menos, que el amor por la institución que durante siete años los forma como profesionales técnicos para el campo laboral. Esto quedó demostrado una vez más, en la movilización que se realizó este miércoles para reclamar respuestas sobre el destino de los terrenos linderos al edificio y que convocó a estudiantes, graduados, docentes, cooperadora y comunidad afín a la institución.

La gran mayoría de los presentes, como invitaba la consigna, vestían una prenda, hacía flamear banderas y/o llevaban sobre sus mejillas -y en algunos casos el cabello-, los colores que representan a la institución: el verde y el rojo. Incluso, algún presente, sacó para la ocasión una campera que sobre la espalda reza “Asociación 2003 Industrial”.

Entre el temblar de los bombos y el grito ahogado del reclamo, Infoeme dialogó con Marcela Zamora, ex alumna y actual docente de la escuela que en más de una ocasión tomó la palabra para expresar su sentir ante la situación que atraviesan. “Lo principal es defender el legado que nos dejaron y que hoy la municipalidad nos quiere arrebatar”, expresó indignada.

“Esto es de los chicos, de nuestro futuro, si les robamos las cosas -haciendo alusión al alambrado y la tranquera que el municipio sacó y no entregó a la Escuela- y no les enseñamos cómo se deben hacer las cosas, ir por derecha, anunciando, explicando con claridad lo que se va a hacer, y consensuando no podemos dar ningún ejemplo”, continuó.

En este sentido, la docente destacó las acciones que llevaron adelante los estudiantes que, a través de un proyecto que presentaron en el Concejo Deliberante, pidieron explicaciones al Ejecutivo, pero nunca recibieron respuestas. “Los chicos ejercieron su ciudadanía y nadie aun contestó”, aclaró.

A su turno, el presidente de la Cooperadora, Gabriel Catanzzaro, explicó que fueron convocados por el municipio para este jueves y anticipó: “Vamos a escuchar y seguiremos los carriles institucionales que correspondan, si el municipio insiste haremos una presentación judicial para que esto se destrabe y se pueda normalizar”.

Por otra parte, Marcela, indicó que este miércoles el Municipio trabajó sobre el predio: “Hoy encontramos que vinieron a cortar el pasto cuando hace años que estamos pidiendo que por favor nos ayuden a mantener esto que es de todos y nadie viene, pero ahora que se lo quieren apropiar lo mantienen, para nosotros esto es un insulto”, señaló e insistió: “El alambrado y la tranquera, no sabemos dónde están”.

“La escuela técnica es la escuela que forma la mano laboral que nos va a sacar adelante, entonces defendamos a los técnicos, a la escuela y la educación pública. No pueden venir y apropiarse y mucho menos, como nos dijeron, para fines privados”, concluyó la ex alumna.

Sobre el cierre del encuentro, con una energía que estaba lejos de agotarse, los autoconvocados rodearon una bandera gigantesca que desplegaron sobre el suelo y abrazaron simbólicamente el predio que consideran de su propiedad, al tiempo que expusieron carteles con leyendas en las que expresaron que los terrenos “no se venden”; acusaron al municipio de “ladrón” y denunciaron usurpación.