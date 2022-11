Fabián Irassar: "Hoy el objetivo del radicalismo es el de buscar dirigentes que ocupen espacios de importancia"

Faltan tres días para que se lleven a cabo las elecciones por el Comité Local en las internas de la Unión Cívica Radical (UCR). Desde Infoeme se dialogó con Fabian Irassar quien encabeza la Lista 123 " Adelante Radicales" que competirá contra la Lista 118 "Evolución Radical - Empatía".

El Ingeniero y ex Decano de la Facultad de Ingeniería, Fabián Irassar competirá por el Comité Local de la UCR y estará secundado por Antonela Díaz, actual miembro del Comité local, y Franco Illescas, un militante de trayectoria en el radicalismo olavarriense y hoy dirigente de Adelante Radicales Olavarría.

Entre los temas centrales de cara a las elecciones Irassar habló sobre: el diálogo con los vecinos y expectativas de campaña, los conflictos con la lista opositora, las declaraciones del concejal Sebastián Matrella, el debate por las elecciones Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO), la relación con Celeste Arouxet, el deseo de ampliar las bancas en 2023 y los aportes de los candidatos nacionales.

Acerca del trabajo que se realizó de cara a las elecciones el Irassar dijo: "Nosotros estamos en ese clima de contacto con el afiliado, donde esa unión hizo que participe más activamente, en lo particular tengo una militancia de hace mucho tiempo pero nunca de forma tan visible", y agregó "en este momento hay una cuestión muy importante para el radicalismo que tiene que ver con la irrupción de Manes, y que también tiene que ver con los perfiles propios, en el caso mío, hay una oportunidad de generar una esperanza que requiere una apertura más importante de los partidos políticos y fundamentalmente de una construcción de acuerdos básicos".

Sobre la disputa dentro de la UCR local manifestó: "La interna es algo tan patológico, o esencial en los radicales que realmente no nos preocupa, siempre y cuando haya un intercambio de ideas y de respeto mutuo. Realmente hoy el objetivo del radicalismo es el de buscar dirigentes que puedan ocupar espacios de importancia, hoy tenemos problemas centrales que tenemos que resolver, que son: cómo hacer para formar dirigentes sin estar en el gobierno, y para eso tenemos generar espacios dentro del partido".

"Lo que nuestra lista propone fundamentalmente es armar un partido que logre la integración, como decimos siempre muchos dirigentes actuales han salido del radicalismo por eso pensamos que es fundamental formar nuevos políticos y además generar nuevas alianzas con la sociedad, porque tenemos que construir un futuro de Gobierno, porque el radicalismo tiene la mochila pesada, algunas cuestiones que la sociedad es muy crítica y no perdona, nosotros queremos más protagonismo, buscamos tener más concejales radicales y más referentes políticos".

Acerca de los problemas que atraviesa el radicalismo, resaltó: "Nos preocupa mucho que hace tiempo que no hay un Diputado o Senador Provincial que de proyección y posibilidades a la ciudad de Olavarría, esto hay que construirlo y es un objetivo, también hay ciertos valores que tenemos que volver revindicar que es la cuestión de que la política esté al servicio de los hombres y mujeres de la ciudad, no una cuestión que sea intrapartidaría, y estos son cambios de paradigma, hoy parece que la política busca gente que este inducida al ciento por ciento".

"Si algo sabemos es que hoy, el destino de nuestro país y de nuestra ciudad va depender de nosotros y no va venir nadie que nos salve, hoy tenemos la educación cómo una herramienta básica de transformación, que puede sacar ventaja de otras zonas y sumado que pueda conseguir mucha más posibilidades. En el caso de Olavarría tenemos tres facultades que no da la posibilidad de construir un futuro mucho más auspicioso", señaló

Acerca de la visita de Gastón Manes a la ciudad y sobre la definición de que el país se encuentra en una situación "terminal", expresó Irassar: "Argentina tiene un problema que no trata de hablar o resolver, y eso es un cuestión terminal, tenemos que tratar de resolver y enfrentarlos, cuando hablamos de pobreza o de falta de educación de cierto sectores hay que hablarlo en claro, en el caso de Olavarría somos una ciudad con un índice bajo de pobreza, porque hay trabajo oportunidades pero tenemos que pensar claramente como disminuir esos índices como un problema nacional la pobreza".

"Otro problema del país es resolver como producir más y que no todos vivamos del estado, nosotros creemos que la creación de riqueza a través del esfuerzo propio y las cuestiones que tienen que ver con el emprender la solución, que son ideas propias de los 60' en la que las personas formaban emprendimientos que crecían. Tenemos que integrar al agro y la industria que tienen que seguir siendo tan potentes como hoy, y tener en claro que la exportaciones no pueden solamente depender de la materia prima", explicó el referente de la lista Adelante Radicales.

A modo de cierre Fabian Irassar reflexionó acerca de la participación del olavarriense en las internas: "Hay una desconfianza de la política como posibilidad de solucionar los problemas, pero tenemos que entender que la única respuesta democrática que contemple la no violencia, es la política y hay que tenerlo en claro , hoy Olavarría está necesitando una nueva proyección desde el punto de vista utópico y que pueda ser el albergue de los propios hijos, somos una ciudad industrial que ya no tiene la influencia en las vidas ciudadanas, pero que si es importante pero hay que lograr que los hijos no quieran irse".

"La cantidad de afiliados no ha crecido mucho, somos un partido con una gran trayectoria pero que se envejecido, somos un espacio producto de Alfonsín y de la esperanza de la democracia, ahora tenemos que volver abrir el radicalismo para incluir nuevos factores de distintos rangos etarios hay que abrir nuevas esperanzas", finalizó

CONOCÉ LOS INTEGRANTES DE LA LISTA 123:

Presidente: Irassar, Edgardo Fabián

Vice: Diaz, Antonela Ivana

Secretario General: Illescas, Franco

Tesorera: Echaide, Laura

1 Vocal: Leani, Marcelo

2 Vocal: Saisí, Ana María

3 Vocal: Ison, Juan William

4 Vocal: Ringelmann, Virginia

5 Vocal: Rueda, Gustavo

6 Vocal: Ordozgoiti, Miriam

7 Vocal: Mulle, Ricardo

8 Vocal: Olivera, María Yolanda

9 Vocal: Vitale, Orlando

10 Vocal: Saizar Irizar Elida

11 Vocal: Durante Horacio

12 Vocal: Bonetti, Nelida Bibiana

13 Vocal: Ferreyra, Néstor Eduardo

14 Vocal: Bugiolachio María José

15 Vocal: Leal, Alejandro

16 Vocal: Llantada, Alejandra

Vocales Suplentes:

1) Malamud, Andrés

2) Gelso, Nora

3) García, Walter Gastón

4) Padín Margarita

5) Lucas, Juan Alberto

6) Orifici, Paola

7) Otamendi, Esteban

8) Gonzalez, Patricia

Convencionales Provinciales

1) Spina, Marcelo

2) Cides, Romina

3) Cicconi, Guillermo

Convencionales Suplentes

1) Wagner, Hugo

2) Cabrera, María Luján

3) Silva Mairani, Fabrici