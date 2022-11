Vergel: "En 2023 queremos que el radicalismo pelee por la Intendencia"

La Unión Cívica Radical (UCR) enfrentará una nueva elección que contará con la disputa entre la Lista 118 "Evolución Radical - Empatía", encabezada por Belén Vergel quien con su participación como candidata a presidencia convirtió este proceso en un hecho histórico, y la Lista 123 "Adelante Radicales" con Fabián Irassar.

A pocos días de las internas, Vergel habló con Infoeme sobre el escenario electoral local: el diálogo con los vecinos, los conflictos con la lista opositora, las declaraciones del concejal Sebastián Matrella, el debate por las elecciones Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO), la relación con Celeste Arouxet, el deseo de ampliar las bancas en 2023 y los aportes de los candidatos nacionales.

-Se acerca una nueva interna a nivel local, ¿cómo los encuentra en este momento?

-Tenemos dos hechos que hacen diferente a esta presentación de lista: es la primera vez que el radicalismo lleva a una mujer encabezando y es la primera vez que alguien de la juventud pasa a integrar la mesa directiva del partido.

Otra cuestión más que tiene esta presentación es que, a diferencia de otras situaciones, reforzamos la territorialidad y tenemos, de acuerdo al circuito electoral, subcomités distribuidos por toda Olavarría.

-¿Cuál va a ser el rol de los subcomités?

-Van a ser un puente, entre el vecino, el afiliado y el comité central. Esto nos permite tener un diagnóstico constante de lo que está pasando en cada barrio de la ciudad. Olavarría es muy grande, crece cada día más y no es fácil llegar a cada uno de los rincones y muchas veces se te pasan cosas, no porque no tenés voluntad sino porque físicamente no te alcanza el tiempo.

-Mencionás a los afiliados, hace algunos días emitieron un comunicado en el que informaron irregularidades en las afiliaciones ¿Cuáles fueron?

-Para nosotros el afiliado es lo más valioso que tiene el partido, sin afiliados, sin gente con vocación de querer pertenecer a un partido político, el partido político en sí mismo no es nada. Lo cuidamos muchísimo, cuidamos la información y datos que nos brinda, tratamos de tener un diálogo cercano cuando tienen inquietud o duda brindarle una respuesta.

Pero parece ser que no para todos es lo mismo, hay gente que pertenece al otro espacio que hizo mucha cantidad de afiliaciones sin la voluntad y sin el consentimiento de las personas. O sea que vecinos de Olavarría, de un día para el otro, se enteraron de que están afiliados al radicalismo.

Cuando una persona se va a afiliar a un partido político deja su ficha firmada con la copia de su DNI. Por ende acá hay dos hechos penalmente cuestionados, falsificación de firma y robo de documento de identidad.

-¿Cómo toman conocimiento de esta situación?

-Cuando nos llegan los nuevos padrones, vemos que Loma Negra pasó a tener el doble de afiliados, toda la localidad se había vuelto radical de la noche a la mañana sin un trabajo previo.

En diálogo con los vecinos nos empiezan a decir “no, yo no me afilie” o “yo no tuve voluntad de querer pertenecer al radicalismo”, entonces empezamos a conocer que cada vez eran más en esa situación.

Acá hay algo que no es fácil de determinar, porque hay alguien que colaboró en brindar los documentos. Hay personas que no pueden estar afiliadas por sus trabajos y les han ocasionado un perjuicio muy grande.

Nos tomamos el trabajo de dar la cara, fuimos, pedimos disculpas, le dimos herramientas para resolver el problema. Pero no es la primera vez que nos pasa esto. Acompañaremos a la justicia a cada uno de los vecinos que quiera presentar su denuncia, es personal, depende de cada vecino.

-Retomando las elecciones internas, tras el anuncio Sebastián Matrella cuestionó la falta de unidad ¿Cómo creen que los podría afectar? ¿Por qué acusó a la séptima de “fogonear” la interna?

-Hay dos cuestiones: históricamente el radicalismo ha sido un partido muy democrático y decide todo a través de las urnas, pero también tengo que decir que el radicalismo es un espacio de diálogos y consensos, entonces si se hubiera presentado alguien con voluntad de querer entrar al partido hubiese sido muy bienvenido.

Creo que Sebastián se manifestó pensando en que si se hubiesen acercado a trabajar estaríamos todos juntos y no en esta interna. Esta interna, para el que está en la calle no tiene sentido de ser porque nadie en estos momentos quiere participar de este tipo de procesos, tenemos problemas mucho más importantes, pero estamos en un espacio democrático.

Hubiese sido mejor estar abocando todo este tiempo a cuestiones más superadoras, en terminar de construir nuestro espacio partidario. Al que está continuamente poniendo el cuerpo para fortalecer el espacio que alguien en vez de venir a sumarse, ponga una interna, es lo que molestó a Sebastián. Los legisladores de la séptima en vez de ponerse a trabajar en un proyecto donde día a día deja en cada acción que hace al radicalismo posicionado, decide ponerse a favor de una interna.

-Mencionaste problemas mucho más importante que pensar en una interna, justo en este momento el oficialismo también pone en debate las PASO y se le cuestiona lo mismo. ¿Qué considerás sobre las PASO?

-Nosotros estamos de acuerdo sobre la realización de las PASO, es una forma de ver quienes van a ser los candidatos que van a conformar la lista y podemos mostrar lo que hicimos para que la sociedad elija quiénes van a ser los próximos legisladores o los próximos gestores del estado, esa es la mejor manera de trabajar y más sana.

El año pasado participé de las PASO dentro del espacio del radicalismo y trabajé día a día caminando la ciudad. Lo importante es entender para qué existen algunos mecanismos electorales.

Nosotros como espacio creemos que nuestro proyecto tiene algo que lo hace diferente a otros armados políticos: es que el trabajo y el proyecto son colectivo. Hoy me siento una militante más a la que le dieron la posibilidad de participar en un espacio político, acá mañana si no estoy va haber otro militante ocupando mi lugar, en este sentido hay otros espacios políticos que no pueden decir lo mismo.

-Participaste de las PASO, sos parte de Juntos y trabajás en el Concejo Deliberante con Celeste Arouxet quien tuvo fuerte presencia para el radicalismo. ¿Volverían recibirla en el espacio? ¿Podrían realizar una alianza?

-Mirá, yo lo que siento es que cuando uno se siente defraudado con la promesa que el otro hizo produciendo daño a un proyecto que era de todos es muy difícil volver a restablecer una relación. Durante todos estos años, nunca hubo una intención de la contraparte de querer aparecer en este espacio, al contrario hubo claras intenciones de usar al radicalismo como trampolín para llegar a un puesto político y luego salirse del espacio.

A veces pienso en el fuero íntimo que las bancas tendrían que ser de los espacios políticos y no de las personas, ya que cuesta mucho tener una banca dentro del Concejo Deliberante, pero a veces las personas que llegan a un puesto se olvidan el escudo y la bandera, cuando son más de cientos de personas las que te acompañaron para llegar a donde estas.

-Estamos a meses de empezar a discutir qué ocurrirá en el armado político a nivel local, ¿les gustaría pelear la intendencia?

-Obviamente, el radicalismo tiene que fortalecerse y crecer, tiene que buscan una gran cantidad de liderazgos creo que es algo que ya comenzamos a transitar hace tiempo.

Desde el radicalismo siempre se ha mostrado un gran consenso, con implementación de políticas públicas, proyectos relacionados con derechos humanos, nosotros siempre hemos trabajado con un sentido muy relacionado a la democracia que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

El trabajo que se hace desde el radicalismo en la ciudad se viene haciendo desde hace varios años y es lo que lo hace un espacio político único.

Creo que el 2023 vendrá con la posibilidad de tener un candidato propio y la posibilidad de hacer nuestra identidad a un proyecto y que nos permita unas PASO. Por supuesto que nos gustaría pelear la intendencia, este espacio tiene la capacidad, todo es posible, tenemos que pensar en llegar lo más lejos posible.

-¿A nivel nacional qué aportes consideras que le dieron al radicalismo figuras como la de Facundo Manes y Martin Lousteau?

-Cada uno de ellos le dio un aporte distinto: Facundo aparece como una figura que no estaba en la política, un día decide involucrarse, trasmitir su saber, sus conocimientos, sus prácticas y la realidad es que oxigenó el espacio político. Martin, es otra cuestión, es una figura que despertó a aquellos jóvenes y personas que estaban un poquito alejadas de la política, les dio la posibilidad de venir a participar y le da mucho contenido.

Sostengo que son dos visiones distintas de la política, pero ambas interesantes que le dan un gran aporte a la política.

-Por momentos se te ve emocionada por el trabajo de militancia, justo tu candidatura interna coincide con un hecho histórico para el espacio ¿Cuál sería tu mensaje para las mujeres?

-Nosotras estamos a través de los tiempos siempre participando en un lugar, muchas veces lo hacemos desde el silencio y otras desde el acompañamiento, creo que este es el momento de ser protagonistas. Nos tenemos que permitir atravesar las adversidades que nos han inculcado culturalmente, querernos un poco y dejar de creer que la política es solo para los hombres. Nosotras podemos ser portadoras de las voces de las minorías, podemos ser portadoras de las voces de aquellas mujeres que no saben cómo exteriorizar lo que les está pasando.

Por otro lado, debo decir que es muy difícil participar como mujer en la política, está comprobado estadísticamente que nosotras somos cuidadoras no solamente de nuestros hijos, si no que de nuestros mayores, y si entre todas no nos ayudamos a crecer tenemos un destino muy acotado. Eso hace que cada día seamos más y que de cada día siga aumentándose desde la formación y desde la participación.