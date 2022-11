"Doble llamada": la nueva estafa para robar dinero

Las estafas no paran de crecer y se acumulan las denuncias en la Justicia. En los últimos días creció la preocupación por la "doble llamada", una nueva técnica para sacarle datos y dinero a los usuarios.

La estafa consta de dos llamados telefónicos. La víctima suele recibir un mensaje de texto presuntamente enviado por su entidad bancaria o una empresa de mensajería y le informan de supuestas modificaciones en la entrega del paquete o movimientos anómalos en su cuenta, pidiéndole acceder a un enlace con el fin de modificar las claves de acceso por motivos de seguridad.

El usuario recibe minutos despuués una llamada telefónica en la que se hacen pasar por la entidad y le piden sus claves de acceso a al online banking para cancelar las tarjetas.

La víctima accede al sitio web del banco desde su navegador y allí se encuentra con un cuadro emergente en el que una vez más le solicitan las claves de acceso. En ese momento, el posible estafado recibe un SMS con las claves, que en verdad son las passwords de confirmación para la operación fraudulenta.

El usuario debe estar alerta a los links que los estafadores envían, ya que al acceder a ellos se descargan aplicaciones que aparentan ser de las entidades que suplantan, pero en verdad esconden un software de acceso remoto que solicitará recibir, leer y modificar SMS.

Uno de los mensajes más comunes que suele ser una estafa reza: "A partir de (fecha) no podrá utilizar su cuenta. Tiene que verificarse en el sistema desde el siguiente enlace...". Así como: "Un equipo no autorizado está conectado a su cuenta online. Si no lo reconoce, verifique en el siguiente enlace".

También se debe estar alerta al que dice: "Su cuenta o tarjeta bancaria quedó temporalmente bloqueada".