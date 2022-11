Simón Silber: “Estoy agradecido al equipo porque me bancaron”

Racing venció a Olimpo en el inicio de la Final de la Región CAB 4 y consumado el primer punto a su favor, Simón Silber habló con la prensa.

“Venimos entrenando bien, sabemos que tenemos pata y que no nos podemos descuidar con este equipo pero nosotros tenemos muchísimo para dar y lo demostramos”, comenzó diciendo Simón Silber y en el análisis aseguró que “al principio no entraba por nerviosísimo pero en el segundo tiempo pudimos correr la cancha”.

El juvenil que tuvo su mejor partido desde que regresó al “Chaira” se mostró emocionado y sostuvo que la victoria se dio porque “venimos haciendo un gran trabajo día a día y en lo personal agradecido al equipo que permitió que me pudiera destapar, me bancaron porque no me venían saliendo las cosas”.

Sobre la idea de juego del equipo jugará por segunda temporada consecutiva el Torneo Federal contó que “Matías -Orlando- viene trabajando mucho el tema de las rotaciones, nos foguea desde principio de torneo y estamos acostumbrados, pero sabemos que a la primera que no cumplimos con las reglas nos vamos a sentar al banco”.

“Tenemos que estar preparados, hubo uno o dos jugadores que no estuvieron en Olimpo, pero tenemos que estar atentos también en el partido del domingo” aseguró Silber de cara al segundo punto de la serie que se jugará el domingo desde las 20:30 en el Parque Olavarría.