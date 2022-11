Marcha del Orgullo en Olavarría: "Va a ser una megafiesta con mucha lucha"

La Asamblea Disidente realizó este jueves una conferencia de prensa en la sede de Suteba para anunciar cómo será la 9° Edición de la Marcha del Orgullo de Olavarría que se llevará a cabo este 17 de diciembre desde las 15, en Belgrano y Almirante Brown.

Los anuncios de esta tarde, fueron encabezados por la activista autogestiva, Lola Lecay; el militante de la Cámpora, Alex Herrera; la Coordinadora del Espacio de Diversidad Sexual, Victoria Altavista "Madame Lú"; la activista Socorrista, Casandra Muñoz del Campo y la militante de Nuestra América, Mari Pérez.

Desde la comisión organizadora destacaron que marcharán bajo las consignas: "Basta de discursos de odio", "Por los derechos de los y las trabajadoras sexuales", "La Despenalización del Canabbis", "La implementación de la ESI con identidad de género en las escuelas", "Implementación del cupo laboral travesti trans", "Un futuro para las infancias", y "La aparición con vida de Tehuel".

Iniciada la conferencia la activista Lola Lecay, recordó que "desde del 2009 se viene realizando la marcha, siempre con el aporte de la Asamblea en un formato abierto". Posteriormente explicó: "Esta es la novena versión de una marcha regional, nos interesa convocar a unirnos y conocernos para que nos escuchen juventudes y personas mayores".

Por otra parte, el militante Alex Herrera, detalló que "esta marcha tiene una impronta que recoge la genealogía del nacer y hacer, del laburo que han echo activistas, militantes, disidentes lesbianas, gay, travestis, trans e intersex de Olavarría".

Recordando los inicios de lucha, Herrera expuso: "Esta marcha, no es tan hostil como en el 2008 cuando no había ley de matrimonio igualitario, no había documento no binario", por aquel entonces, recordó que "eran otras las condiciones sociales y políticas que tenían los colectivos de la sociedad" aunque aclaró: "Estamos en 2022 y seguimos pidiendo derechos básicos".

En este contexto, planteó: "Al odio y a la negación de derechos le respondemos con orgullo y alegría, ya que ha sido la forma que encontró nuestro colectivo para pedir por nuestros derechos".

"La realidad es que con tantos travesticidios y con tanta negación de derechos quizás deberíamos marchar de luto, pero decidimos no hacerlo porque sin dudas los que no están estarían marchando de la misma forma: bailando en la calle mostrándonos y mostrando lo que muchas veces reprimimos", continuó y cerró: "Va a ser una megafiesta con mucha lucha y mucho reclamo de derechos".

Habrá feriantes, musicalización, radio abierta, testeos de VIH, consultorio inclusivo, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, Región Sanitaria IX y Socorristas. La propuesta cerrará con un Festival del cual participarán artistas locales y regionales.

Quienes deseen colaborar en la organización o realizar su aporte económico para el desarrollo de la Marcha, podrán comunicarse con la Asamblea a través de su cuenta de Instagram: @marchadelorgulloolavarria