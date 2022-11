Vacaciones de terror: la pesadilla de los olavarrienses varados en Brasil

Las vacaciones soñadas se transformaron en una pesadilla para un grupo de olavarrienses que se encuentran varados en Camboriú (Brasil). El contingente tenía previsto regresar este martes a Olavarría, pero el viaje de vuelta se complicó por los cortes de ruta que mantiene un grupos de manifestantes que apoyan al presidente Jair Bolsonaro en protesta por el resultado de las elecciones que el domingo le dieron la victoria a Lula da Silva.

La situación afecta a unos 60 turistas argentinos, entre los que hay olavarrienses, necochenses, marplatenses y balcarceños. “Hay pasajeros que ya se están quedando sin ahorros, otros que extrañan. Nos dicen que en dos o tres días vamos a poder regresar”, dijo Diego Monti, coordinador de viajes, en declaraciones a 0223.

“Me dedico a trabajar en turismo hace años en una empresa de Mar del Plata. Salimos de allá con 60 personas para hacer el viaje terrestre a Camboriú de 11 días y 7 noches. Hoy nos tocaba volver y nos encontramos con esta situación que los camioneros están cortando la ruta en rechazo al resultado de las elecciones. Lo que me pasó hoy no me pasó nunca en 30 años de turismo”, agregó.

Monti contó que entre los varados hay adultos mayores y niños y admitió que la incertidumbre crece con el correr de las horas. "Estamos varados en el hotel. No podemos volver a nuestros hogares y el mal humor es general. No es un grupo mega millonario, son turistas que se rompen el lomo laburando y que hicieron 40 horas de viaje en micro para despejarse una semana", señaló.

"No llegamos a salir a la ruta. Muchos amigos brasileros me informaron que la situación era muy tensa y yo como líder de grupo tomé la decisión de no salir. Si te agarra en la ruta, es mucho mas complejo, quisimos evitar un mal trago. Hasta que esto no se arregle, no me voy a arriesgar a salir a la ruta con 60 personas", expresó.

Monti pidió que intervengan las autoridades de Cancillería argentina. "La embajada tiene que dar la cara, pero no hay una vista de solución rápida. Hicimos los reclamos en la Cancillería y no vemos que se pueda solucionar rápido. Es muy duro”, afirmó. Y apuntó: "A muchos se les está complicando por el tema laboral, porque tienen que reincorporarse o extrañan. Es muy complicado. A eso sumale el permiso del micro está vencido y no sé qué va a pasar cuando pasemos por la Aduana".