“El Presto” confesó que tuvo sexo con Brenda Uliarte

Luego de conocerse una serie de audios entre el e influencer Eduardo Miguel Prestofelippo y Brenda Uliarte, el youtuber realizó un vivo en su cuenta de Instagram en donde se refirió a la relación que mantuvo con la joven procesada como coautora del atentado contra la Vicepresidenta Cristina Fernández.

En el video, el influencer cinocido como “El Prestro”, famoso por sus muchas manifestaciones en contra de la ayuda social y los derechos humanos, aclaró que se puso “a disposición de la Justicia para lo que necesiten”.

“Antes de empezar, quiero aclarar que mí abogado Marcelo Peña presentó todo ante la justicia y ya se aclaró que voy a estar a disposición para lo que me necesiten. En caso de que tenga que declarar, voy a declarar lo mismo que en este vivo, ante el juez, el fiscal o quien fuese”, expresó Prestofelippo en la transmisión.

Luego contó detalles de cómo se conocieron en 2021 a través de Instagram y expresó: “Yo estoy soltero. De mi vida privada puedo hacer lo que se me cante. ¿O ahora tener relaciones sexuales es un delito?”.

“La mina (por Uliarte) llegó al departamento y era rara, estaba muy maquillada, estaba más flaca que ahora, tenía mucho maquillaje, mucha base”, contó sobre el encuentro.

“Fuimos al motel, tuvimos diez minutos de intimidad, me di vuelta y me acosté a dormir. Me lavanté a la mañana y le dije ´nos vimos flaca, chau, la pasé muy lindo´, fin”, describió.

“Dato importante a tomar: no van a encontrar un solo mensaje donde hable de política con la mina porque no existe”, subrayó el joven.

“A los que armaron esto no les va a salir gratis. Tarde o temprano toda esta mierda va a salir y aquellos que alimentan horas de televisión les voy a pegar dónde más les duele, que es lo económico”, amenazó el joven en el video, que ya ha dado mucho que hablar a partir de diversos mensajes de odio que ha expresado en sus redes sociales.