Pedido de Justicia por niña abusada: “¿Y si hubiese sido la hija del intendente o la hija de un juez?”

A una semana de la primera manifestación que se realizó por el hecho, familiares, vecinos y allegados de la joven abusada por un hombre del barrio Los Cuarteles volvieron a movilizarse en pedido de justicia. “A esto lo están dejando pasar y es muy grave”, manifestó el padre de la niña abusada.

En medio de un clima de indignación y mucha angustia, el padre de la niña reclamó que la Justicias no haga nada y le exigió al intendente poner manos en el asunto.

“Ayer nos enteramos que recién dentro de 3 meses le van a hacer las pericias a la nena, y dentro de 7 meses a él, al que abusó de ella, y es muy preocupante, porque este hombre tiene que ir preso, es peligroso para la comunidad, no puede convivir con nosotros”, declaró el padre de la niña.

“No podemos esperar 7 meses, esta persona tendría que estar presa mañana mismo, porque yo no lo deseo a nadie lo que le pasó a mi hija, y uno no sabe quién puede pasar por afuera o estar cerca del geriátrico donde está y qué le puede pasar”, agregó en referencia a al hecho de que, luego de las denuncias, el hombre fue internado en una institución de esa índole.

El caso se hizo público la semana pasada, cuando denunciaron a un hombre de 70 de violar a una joven. A los pocos días, una niña del barrio afirmó también haber sido abusada por el septuagenario, lo que levantó la ira de los vecinos, quienes se movilizaron hasta la casa del acusado y la prendieron fuego. Desde ese momento, se fueron sumando relatos de otras personas abusadas por el hombre en cuestión.

Fue producto de esto que el hombre fue internado en un geriátrico de la ciudad.

Ante este panorama, el padre la joven contó que “se conoció el caso de dos chicas más que fueron abusadas por este mismo hombre, que ahora son mayores pero que de chicas fueron abusadas por el mismo”, por lo que revindica la necesidad de que el porceso se lleva a cabo con mayor celeridad.

“Del municipio ya tendría que haber movido, mas sabiendo cómo es Olavarría: Olavarría es una ciudad pero a la misma vez en un pueblo, y nos conocemos todos. A ver si las leyes se ponen del lado de los que en verdad la necesitamos, no es que robó una bicicleta, es una persona que tiene que ser condenada, y no lo está siendo, no está en una cárcel, está en un hotel, mientras nosotros sufrimos”, manifestó a los medios en medio de la manifestación el joven padre de la niña abusada.

“No sé qué vamos a tener que hacer para que los escuchen, si tenemos que ir a quemar gomas al Municipio o qué… Yo me preguntó: ¿Y si hubiese sido la nena del intendente? ¿Y si hubiese si la hija de un juez? Seguro que ya estaría preso enseguida, pero uno es humilde, no tiene los fondos suficientes y por eso no es visible”, lamentó.

Además de eso, el padre de la joven manifestó que, producto de las dos manifestaciones y la gran campaña que realizaron en torno al caso, fue citado a Fiscalía el martes a las 10 de la mañana, para cuando espera que pueda haber un avance de la causa.