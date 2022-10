Las últimas palabras de César Mascetti antes de morir

Familiares, amigos y vecinos de César Mascetti le dieron el último adiós al histórico conductor de Telenoche. La cantante Sandra Mihanovich, hija de Mónica Cahen D'Anvers -esposa del periodista- leyó unas palabras que Mascetti escribió el 12 de septiembre, días antes de su muerte.

“Esto dijo Tata cuando ya sabía: ‘Estoy a punto de vivir la mejor muerte. En el andén, me espera mi familia para darme la mano’”, leyó Sandra. Su tía continuó con el emotivo relato: “Y después se sentó a su escritorio que era de su tío, en la calle Salta, y se puso a escribir. Él necesitaba escribir y organizar y decir todo lo que pensaba”, explicó.

“Él escribió esto y yo calculo que lo mejor que podemos hacer es despedirnos escuchando que él escribió”, señaló la cantante.

“Me estoy muriendo en San Pedro, rodeado de durazneros en flor y de naranjos que esperan su turno para dejar caer sus pétalos e inundarnos a todos de su perfume. Estoy en el medio del campo, caminando con mis perros, que perciben desde hace días lo que va a pasar. Estoy mirando el río, escuchando las campanas que escuchaban mis abuelos”, dice el conmovedor texto.

Emocionada, Sandra Mihanovich continuó leyendo: “Estoy por ver volar a las palomas que cubrirán el cielo como todas las tardecitas, dentro de poco me llevarán con ella para enseñarme el camino. Me estoy muriendo en San Pedro a los 80 años, donde siempre quise morir, junto a la mujer que amo, abrazado a mi familia, ¿Qué más puedo pedir? Me estoy muriendo en paz, con la satisfacción del deber cumplido”.