Se enteró que su novio la engañaba de la peor manera

Una joven se enteró que su novio la había engañado cuando encontró preservativos y aros de la supuesta amante mientras ella limpiaba la casa de él.

"Se fue a trabajar y dije: voy a hacerle una sorpresa, voy a limpiarle la casa", dice la joven en un diálogo de WhatsApp cuya captura se viralizó en las redes.

"Conmigo no se cuida y yo no uso esos aritos", escribió ella en otro mensaje que tuvo una gran repercusión en Twitter.

"Te estaba ordenando la casa pero no fue buena idea", le escribió la joven a su novio. "¿Por qué no fue buena idea?", le pregunta él desorientado. "Porque guardé mis cosas en tu cajón y hay forro usado y aritos que no son míos", le recriminó.

"Esos forros están hace rato ya y los aritos también", contestó el joven y comenzó a atacar a su pareja. La captura de la charla se viralizó en las redes y tuvo miles de comentarios.