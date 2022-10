Marcharon por Norma y Tormenta: “Queremos justicia y que el asesino pague, este es el tercer perro que mata, es un peligro para la sociedad”

Más de un centenar de olavarrienses se manifestaron en frente de la Municipalidad para pedir justicia por Tormenta, la perra que fue brutalmente asesinada a puñaladas en el Barrio Lujan.

Protectoras de animales, organizaciones sociales y vecinos de la ciudad marcharon indignados por la zona céntrica en la tarde de este lunes para pedir justicia.

Los vecinos se acercaron con sus mascotas y carteles para acompañar a los familiares de Tormenta y para pedir justicia por Norma, la mujer que defendió al animal asesinado y quien también fue lastimada por el agresor.

“No al maltrato animal y Justicia por Tormenta”, fueron los canticos que replicaron los manifestantes ante el siniestro hecho.

La dueña de la mascota asesinada pidió que se tomen medidas y contó: “Tormenta era una integrante más de la familia, era cómo una hija para nosotros, era una perra buena por desgracia se nos escapó de la casa y cuando salimos a buscarla nos encontramos con la situación”.

“Queremos justicia, y que este tipo page porque hay más casos de maltrato animal por parte del agresor este es el tercer perro que mata”, destacó la familiar de la perra asesinada.

“Es mentira que el animal la atacó, el agresor andaba con una cuchilla por la calle es un peligro para la sociedad”, expresaron los denunciantes.

Tras los violentos sucesos el agresor continua libre, a lo que los denunciantes manifestaron su necesidad de que se haga justicia y que se tomen medidas “cuanto antes” ya que “no hay que esperar que pase algo peor”.

Acerca del cruel escenario que le tocó a Norma, relato: “lo que tuve que vivir no se lo deseo a nadie, hoy no estoy llorando por las trompadas y puñaladas del agresor, sino por ver a un nene que me suplicaba que le salvará a su mascota”.

“Quiero que el asesino page lo que yo viví, no me puedo sacar de la cabeza los gritos y llantos de la perra, hace cuatro días que no duermo y no me siento bien, esto me doblo y me hizo pedazos no me voy a recuperar en mi vida de lo que ocurrió”, expresó Norma.

Respecto al asesinato de Tormenta se realizó las denuncia en la Comisaría Segunda donde se caratularon los hechos por “Maltrato Animal”, y por "Violencia de Genero".