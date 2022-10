Crisis en la Salud: hay déficit en pediatría, clínica y medicina general

Según las autoridades sanitarias, cada vez menos médicos eligen especializarse en las disciplinas consideradas “críticas” para el sistema de salud -tales como pediatría, clínica y medicina general-, y el área está en un “déficit forma parte de una tendencia mundial”.

De acuerdo a los especialistas, el hecho se debe a múltiples factores, entre los que se cuentan, “salarios más bajos, pluriempleo, altos niveles de estrés y la predilección por carreras médicas más vinculadas a la ¨industria¨”.

En el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires observan la problemática “con preocupación” y aseguraron que están evaluando “nuevas estrategias para revertir la tendencia”.

“En las adjudicaciones a las residencias en septiembre ofrecimos 2136 cupos de los cuales se cubrieron 1117, poco más de la mitad, un 52 por ciento. El déficit más importante se dio sobre todo en pediatría, clínica y medicina general”, confirmó la subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud bonaerense, Leticia Ceriani.

Un ejemplo claro es el del Hospital De Niños Sor María Ludovica de La Plata, uno de los centros de salud de referencia en medicina pediátrica más importantes del país. Allí, de las 25 vacantes de residencia que se dan todos los años solo se cubrieron cuatro.

“Hay una situación de crisis que es global respecto a los trabajadores de la salud que eligen dedicarse a especialidades que no son las más necesarias e importantes para el sistema de salud. Hay un concepto erróneo porque los especialistas son a quienes se debería recurrir por derivación de aquellos médicos que tienen una mirada más integral sobre la persona”, explicó Ceriani.

“Esto tiene que ver con muchas cosas, pero sobre todo hay una cuestión de mercado, porque las disciplinas elegidas terminan siendo las más vinculadas a la industria médica”, observó.

Cabe señalar que semanas atrás, el Gobierno provincial presentó el nuevo reglamento para residentes en el que se contemplaron demandas históricas para mejorar la situación laboral de los médicos que están en esa instancia de formación.

“Los residentes son el motor del sistema de salud y el reglamento anterior -del año 2001-, había quedado obsoleto”, señaló Ceriani. Entre las principales modificaciones, de unos 80 artículos en total, se destacan la incorporación de aportes jubilatorios al Instituto de Previsión Social (IPS) con un plus salarial para que los sueldos no se resientan con el descuento; la suma de un plus por guardia; la reducción de las guardias de 24 a 12 horas y de la jornada laboral, eliminando el sábado. Además, ahora las residencias no son incompatibles con tareas de docencia e investigación.

Asimismo, esta semana se anunció que se eximirá a los profesionales que se encuentren haciendo la residencia del pago de la Caja de Médicos, “lo que representa un aumento salarial indirecto”, dijo Ceriani. Y amplió: “Estamos trabajando en proyectos para ofrecer el trabajo de dedicación exclusiva en detrimento del pluriempleo”.

Con todo eso, desde el Ministerio de Salud bonaerense buscan aumentar el interés en las residencias, aunque insisten en la necesidad de unificar esas políticas públicas a nivel país como parte de un proyecto de integración del sistema de salud. “Cuando hablamos de integración del sistema de salud decimos que los residentes de todo el país deberían compartir la misma situación salarial y laboral en todas las provincias, también para evitar incluso la competencia que se da entre jurisdicciones a la hora de las adjudicaciones”.

El Ministerio de Salud bonaerense abrió ayer la primera readjudicación de cargos para residencias en hospitales y establecimientos sanitarios con los beneficios del nuevo régimen y los profesionales de la salud podrán anotarse hasta mañana, 28 de octubre. (DIB)