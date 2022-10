Dos olavarrienses en la cima del freestyle argentino

Este fin de semana, se vivió una jornada histórica para el freestyle olavarriense. Es que Yenko y Kress, dos jóvenes freestylers de nuestra ciudad, realizaron este lunes una exhibición fuera de competencia en la FMS, la principal liga de Argentina, a la que solo acceden los 12 mejores del país.

Los freestylers olavarrienses fueron invitados por la organización para participar de este evento junto a Papo, Mecha, Wolf y Zaina, entre otros importantes figuras de este género musical. De allí salieron Wos, Trueno y Stuart.

Este lunes, en Mar del Plata, les tocó subir a uno de los escenarios más importantes a nivel nacional. Allí se enfrentaron a una gran cantidad de público. “Nos sentimos increíbles, yo amo los escenarios grandes. Mientras más gente haya dispuesta a disfrutar y pasarla bien, más show se puede dar, más conexión se puede generar, más energía se puede sentir”, enfantiza Kress.

La invitación llegó por parte de la propia organización de la FMS Argentina. “A las 10 me despierto porque me llaman al celular, mi manager me dio la noticia y lo desperté a Yenko para contarle. A partir de ahí tuvimos que reprogramar todo el finde, porque teníamos competencias a las que ir. Nuestros planes pasaron de competir en unos eventos de Buenos Aires, a viajar lo más pronto posible a Mar del Plata”, relata Kress a Infoeme sobre ese momento en el que llegó el llamado tan esperado.

“Que alguien como Papo, que es historia viva del freestyle y el máximo exponente argentino actual, se quede en el escenario escuchando nuestra exhibición y celebrando lo nuestro fue genial”.

“Que alguien como Papo, que es historia viva del freestyle y el máximo exponente argentino actual, se quede en el escenario escuchando nuestra exhibición y celebrando lo nuestro fue genial”, nos cuenta Kress a Infoeme sobre ese momento único en su carrera. Hasta el momento… porque estos dos jóvenes olavarrienses no paran de crecer y crecer.

Antes, se habían presentado en la Dem 2vs2, la mayor competencia de plazas del país. Allí se enfrentaron a Ecko en primera ronda y obtuvieron una histórica victoria. Luego, perdieron en la segunda ronda, enfrentando a MPs del FMS y el músico Kaleb Di Masi.