Kress, el freestyler que busca conquistar el mundo

Kress es, junto a Yenko, uno de los principales referentes del freestyle olavarriense. Juntos posicionan a nuestra cuidad entre las mejores del país, dando qué hablar en cada una de las competencias a las que se presentan. De hecho, estarán realizando una exhibición el próximo domingo en el Olavarría Freestyle que se llevará a cabo en el Club Racing.

Nacido hace 21 años, Kress se inició en el mundo del rap y del freestyle gracias a una amiga que se pasaba escuchando este tipo de música. “Un día le pregunté qué era y me dijo que eso era rap, que era Acru, que era el mejor escritor argentino de ese momento. Me empezó a mostrar batallas de freestyle. Ahí fue el primer acercamiento sabiendo lo que era”, recuerda en diálogo con Infoeme.

Ese fue su primer encuentro con este género musical, pero para subirse a los escenarios aún faltaba un tiempo. Fue entre finales de 2015 y principios de 2016, pero antes tuvo una extraña situación en un evento en Lobería – que se suspendió por lluvia y finalmente se llevó a cabo en el Municipio – que lo llevaría a probar con el rap.

“Yo iba lo más tranquilo caminando y nos chocamos con Signer. Nos pedimos perdón y él me dice `¿rapeás?´. Y yo le dije que no. Entonces me agarró el hombro y me dijo: `tenés que rapear. Llegá a tu casa, poné un beat y tenés que empezar a rapear´”. Era la segunda vez que veía en vivo y, por alguna razón extraña, este rapero lo había invitado a hacerlo.

Ya en el camino de vuelta a Olavarría, comenzó a rapear. “Empecé porque me gustaba, más como hobby que como otra cosa”, nos cuenta. Y de ahí en más no paró de crecer. Su primera vez en un evento fue en su ciudad natal. “Me convenció un amigo de anotarme en una competencia. La pasé re mal porque pensé que era una competencia de plaza común y corriente y justo era un evento enorme que se hacía una vez al año”.

Me sirve muchísimo como método de introspección. Hubo momentos en los que estaba triste y solamente me ponía a rapear y ahí entendía lo que me pasaba. Lo usaba para sacar las cosas que me hacían mal. Se volvió un idioma más, pienso todo el día en freestyle.

Dueño de una capacidad de improvisación que le permite generar un interesante contenido en sus batallas, fue encontrando los motivos por los cuales quedarse en el freestyle. “Me sirve muchísimo como método de introspección. Hubo momentos en los que estaba triste y solamente me ponía a rapear y ahí entendía lo que me pasaba. Lo usaba para sacar las cosas que me hacían mal. Se volvió un idioma más, pienso todo el día en freestyle”, relata sobre cómo este género cambió su vida.

El año pasado quedó entre los 16 mejores del ranking de ascenso, lo que le permitió competir en la Copa Federación. Para este 2022 se ha propuesto mejorar su posición, manteniéndose en su categoría entre los freestylers más destacados del país. “Este año mi idea es quedar entre los primeros diez”, señaló a Infoeme.

Ya quedará tiempo para ingresar al FMS, la principal liga de freestyle de Argentina. Para ello necesita seguir compitiendo como lo hace, y llevándose premios en su recorrido por todo el país. Pero él sabe que no tiene un techo, su sueño es “ser el mejor del mundo”. Es su objetivo y tiene todo para cumplirlo.