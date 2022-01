Una olavarriense hace 7 años que espera una cirugía por una hernia de ombligo

Una olavarriense expresó su angustia e indignación por una difícil situación que esta atravesando. Hace siete años que espera una cirugía por una hernia de ombligo que pesa alrededor de 11 kilos, pero desde el Hospital Municipal no recibe respuestas.

Rosa Ricci tiene 56 años, y hace siete que espera una cirugía por una hernia de ombligo que pesa alrededor de 11 kilos. La olavarriense explicó su situación a Infoeme y detalló: “Primero, no me querían operar porque tenía que bajar de peso, baje de peso, tramite la maya que me van a poner, estaba para la cirugía, pero vino la pandemia y mis pre quirúrgicos se vencieron cada vez que me los hice, siempre por una cosa o por otra no he llegado a la cirugía”.

Ricci sostuvo que el lunes participó de una reunión con el Doctor Germán Caputo, quien habría pedido que “aceleren la operación”, algo que puso “contenta” a la damnificada, pero al otro día le avisaron que no se iba a concretar el procedimiento quirúrgico.

“Ayer me atendió el jefe de cirugía y me dijo que no me a realizar la cirugía por los casos de Covid, porque no quieren ocupar camas”, aseguró.

Además, el retraso de esta intervención compromete otros estudios que no le pueden hacer debido a la presencia de la hernia en su abdomen. “Ya no sé qué más hacer, mi parte psicológica no da más, estoy destruida”, sintetizó angustiada.