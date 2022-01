El Ministerio de Salud confirmó la circulación comunitaria de la variante Ómicron

La Jefa de Gabinete del ministerio de Salud de la Nación, Sonia Tarragona, indicó que hay circulación comunitaria de la variante Ómicron en Argentina en medio del avance de los contagios de Covid-19 a lo largo y lo ancho del país.

“Era lo que se esperaba que ocurriera, nosotros trabajamos para retrasar el ingreso de Delta hasta que tuviéramos los porcentajes de vacunación altos en Argentina, y eso se logró”, explicó Terragona y agregó que “hay circulación comunitaria de Ómicron que están conviviendo con otras, donde está predominando la variante Delta”.

Ante este contexto, la funcionaria prefirió no hacer pronósticos en cuanto a cómo impactará la variante Ómicron en la sociedad argentina. “No podemos hacer pronósticos porque no tenemos evidencia. Tenemos que evitar los casos graves y las muertes”, dijo Tarragona.

Terragona reconoció que la gente “claramente ha relajado los cuidados” en el último tiempo por una sensación de “seguridad”. No obstante, sugirió reforzar los recaudos para evitar una suba aún mayor de contagios por Covid-19.

“La conducta individual hoy es lo que mejor resultado nos da. Que la gente mantenga distancia, que use barbijo, que se lave las manos, que evite los lugares cerrados y las aglomeraciones de gente. Eso ha resultado cada vez que lo hemos hecho”, finalizó.