Lucas Díaz Aspiroz dio a conocer la decisión de dejar la actividad con la que llegó a representar al país en dos Juegos Olímpicos.

A los 41 años, Lucas Díaz Aspiroz anunció su retiro profesional del canotaje tras completar los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016 donde logró el sexto puesto y en Tokio 2021 donde fue 10°.

Los motivos de la decisión del olavarriense en el mensaje que publicó en Instagram: “Luego de pensarlo mucho y muuucho les cuento que dejo el canotaje. Soy un convencido de que la vida me ha dado muchísimo, no fue gratis no fue un regalo, sé que me lo gané, cada logro conseguido fue gracias a mi por sobre todas las cosas, sumado a las buenas personas que me encontré en el camino, las cuales me ayudaron a cumplir metas y objetivos. Desde un Santiago Casey, el cual me hizo descubrir el maravilloso deporte del canotaje, Mauro Castro, que me abrió las puertas de su gym cuando nadie daba un peso por mí. A un Club como lo fue Estudiantes que siempre me brindó sus instalaciones para que pudiera entrenar de la mejor manera y a todos los chicos y chicas que fueron pasando en estos 8 años y medio por la botera del club.

A la FAC (Federación Argentina de Canoas), a Abelardo (si le habré quemado la cabeza con el tema de los equipajes extra). Al ENARD que siempre, pero siempre costeó cada viaje que yo hice al exterior (Wanda muchas gracias siempre), a la Secretaria de deportes de la Nación (Ale Gracias por escucharme SIEMPRE).

Sé que me voy a olvidar de muchas personas que me acompañaron y pido perdón por olvidar, a otras no voy a agradecer porque en lo deportivo sigo vigente, solo cambio mi rumbo y algunas firmas se vienen conmigo! (GRACIAS!). Me hubiera encantado poder seguir un poco más, sé que tengo cuerpo para hacerlo, al menos Paris hubiera llegado, pero también es verdad que las cosas cuando no se disfrutan, ya no tiene sentido seguir en ese lugar.

Fueron casi 9 años en los cuales represente a mi país de la mejor manera posible, jamás me guarde nada. Siempre en el top 10 y HOY ME RETIRO SIENDO 8 del mundo y con dos juegos paralímpicos en mis hombros. Dos o tres personas se encargaron de hablar mal de mí, me tildaron de loco, conflictivo, renegado, a ellos les deseo lo mejor y mucha luz… Nadie puede señalar ni decir nada acerca de este argentino, les aseguro que siempre me dirigí en mi país y en el mundo con muchísimo respeto dejando a la celeste y blanca bien parada. Cómo dije recién, creo que me quedaba un poco de resto para seguir, pero este resto y ganas prefiero utilizarlas en buscar otro sueño, por acá ya no lo disfrutaba.

Muchas gracias a la Municipalidad de Olavarría! Voy a hacer un párrafo aparte para agradecer a Brenda Sardon, ya que yo comencé teniéndola como referente allá por el 2013/14, sos muy grande y gracias por esa charla en Tokio. También agradecer a los entrenadores que tuve en el agua, Alejandro, el Mafe , Bren, Teru… gracias! Quiero agradecer al DEPORTE por haberme dado las fuerzas para bancar los golpes, los lugares y situaciones hostiles, por hacer que confíe en mi, por levantar mi autoestima, por hacerme valer…. En síntesis, GRACIAS POR HACERME CREER EN MI!!! Podría estar horas y horas escribiendo pero bueno, mejor voy cerrando este capítulo en mi vida. Y un GRACIAAAASSSSSSSS así de grande para todas esas personas que confiaron en mí y sobre todo a mi familia! Es hora de evolucionar. Y como siempre digo, “la vida te pone obstáculos pero los límites te los pones vos”. Hasta el próximo capítulo de mi vida”.