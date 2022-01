Trabajadores se manifestarán este lunes para denunciar “hostigamiento municipal”

A partir de las 11.30 de este lunes, integrantes de la agrupación Movimiento de Trabajadores Excluidos se concentrarán en las afueras del Juzgado de faltas Municipal para manifestarse ante el “hostigamiento” que denuncian por parte del municipio.

El reclamo surgió después de que Control Urbano desarticulara una feria en la que diferentes trabajadores vendían sus productos.

Fue el sábado 20 de Noviembre que, según contaron los trabajadores, personal de Control Urbano se presentó en la feria y “dejó una notificación de que la venta en el espacio público tiene que estar habilitada por la secretaria que dirige Diego Robbiani”.

Desde la organización afirmaron que a partir de ahí pidieron una reunión con el Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, con el fin de solicitar los permisos correspondientes, pero que nunca obtuvieron respuesta.

“El día 24 de noviembre enviamos una carta a Robbiani explicándole la situación de la feria, que solicitábamos la reunión con el fin de poder laburar en conjunto para regularizarla, pero nunca tuvimos respuesta”, precisaron los trabajadores.

“Antes de esto la feria venía funcionando normalmente, pero luego de las elecciones ya no hubo invitación al dialogo, no hubo intención de resolver nada, la única intención desde entonces fue la de no dejarnos trabajar y la de tratarnos como delincuentes, enviando a la policía todos los fines de semanas para redactar actas, sólo por querer poner el pan arriba de la mesa dignamente”, agregaron.

Con el objetivo de visibilizar este reclamo, integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos se harán presentes a las 11.30 de este lunes a las afueras del Juzgado de Faltas local “para acompañar la declaración de lxs compañerxs feriantes”.

“El lunes 17 estamos citados al juzgado por esas contravenciones, quieren multarnos por trabajar, nos quieren asustar, nos quieren cobrar por laburar”, explicaron los comerciantes.

“Trabajar en la calle no es delito”, concluyeron.