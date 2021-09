Firman un convenio para fomentar el turismo local

El intendente Ezequiel Galli encabezó este martes la firma de un convenio de colaboración para fomentar el turismo olavarriense en Mar del Plata.

Durante el acto, que se llevó a cabo en el Centro Cultural San José, el intendente firmó un acuerdo de colaboración junto con Victoria Valeria Méndez, la directora general de Turismo de la ciudad costera.

“La idea es empezar la gira hacia Mar del Plata desde del interior de la provincia, sabíamos que este tal vez no sea el mejor momento político, pero aun así no queríamos dejar de profundizar y de invitar a toda Olavarría y a todo el interior de la provincia a que vengan a conocer Mar del Plata si no lo conocen y a seguir visitándolo los que ya lo han hecho”, manifestó Méndez.

Durante el acto, además, se presentó parte de la gastronomía y la oferta de la localidad balnearia.

“Estamos trabajando en todos los protocolos, por lo que es un destino seguro”, agregó Méndez, que además se encargó de especificar que la oferta de “La Feliz” “no es solamente la oferta turística de la playa, sino que también es una oferta que abarca gastronomía y muchos otros aspectos” que pueden explotarse.

En referencia a la firma, Galli revindicó “la importancia de generar este tipo de convenios con ciudades como Mar del Plata” que busca potenciar el turismo local.

“Se trata de intercambios sociales, culturales y económicos muy importantes, lo bueno de esto es que se trata de convenios de colaboración con el cual podemos potenciar cada una de las actividades que llevamos adelante”, agregó.

También manifestó su agradecimiento al intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, a quien definió como “un amigo y un compañero de equipo” con el que se encuentra “trabajando muy fuertemente para vincular ambas ciudades y hacer que los olavarrienses puedan elegir Mar del Plata como destino turístico”.