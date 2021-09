Santilli: “Vamos a generar trabajo para que la gente se quede en la Argentina”

En el marco de la recorrida de campaña que el primer precandidato a Diputado Nacional por “Juntos” está realizando por diferentes distritos bonaerenses, Diego Santilli habló sobre sus propuestas políticas en un acto en el que se vio acompañado por el jefe de gobierno porteños Horacio Rodríguez Larreta, el intendente Ezequiel Galli y el precandidato a concejal Bruno Cenizo.

En su discurso, Santilli, que en estas PASO irá a internas con Facundo Manes, apostó fuerte a los tres pilares de su campaña: seguridad, trabajo y educación.

Con respecto a esto último, el precandidato manifestó que la educación “es nuestra base para salir adelante”, lamentó la gran deserción escolar registrada durante la pandemia y revindicó la necesidad de “salir a buscar a esos 500 mil chicos que abandonaron la escuela en la provincia de Buenos Aires”.

“Se trata de 500 mil familias que no tienen un futuro, ninguna de las alternativas que tuvieron los otros”, agregó el precandidato, quien anunció su propuesta de lanzar una “Ley de Emergencia Educativa” para mejorar y cubrir las necesidades del área.

“Va a ser una ley para que de acá a 8 años tengamos resuelto en todas las escuelas de nuestro país el problema de infraestructura, de equipamiento y de conectividad, y que haga que podamos tener wifi en todas las aulas”, explicó.

Además, habló de la necesidad de realizar una evaluación constante y lamentó que tal metodología no se haya sostenido en el tiempo.

"Con tantos impuestos, las Pymes no pueden generar trabajo, en la Argentina la presión tributaria está asfixiando, los impuestos asfixian"

“Hay que evaluar, no puede ser que la evaluación sea discrecional, viene un gobierno que dice ¨te evaluó¨ y después viene otro y te dice que no se evalúa. La evaluación debe ser obligatoria tanto para los alumnos como para los docentes, porque todos tenemos que seguir aprendiendo en nuestra vida, todos tenemos que mejorar”, expuso Santilli, a la vez que especificó que tal metodología no debe ser “para marcar o focalizar en el error” sino para “ver que nos falta, en qué hay que mejorar y cómo podemos sacar adelante el a chicos y docentes”.

Otro de los puntos en los que el ex vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hizo hincapié fue en la necesidad de crear trabajo y bajar la carga tributaria al sector comercial. Con respecto a esto, manifestó que la Argentina es “el país con mayor grado de desocupación juvenil de la región” y propuso “atacar” ese tema mediante con la creación de beneficios para el sector y una baja en la carga tributaria.

“Hay que lanzar créditos para sostener el salir hacia adelante que pueda generarle trabajo a la gente, vamos a generar trabajo para que la gente se quede en la Argentina”, expresó.

En la misma línea, aseguró que “lo primero que hay que hacer es defender a esas pymes a las que están apaleando y que la pandemia los termino de arrinconar” con una baja en la carga tributaria de las mismas.

“Necesitamos generar trabajo y eso no sucede, porque a los que generan trabajo el gobierno les pone un pie encima. 16 impuestos aumentaros, 3 nuevos impuestos se crearon, 19 en un año y medio. Es un record, así no se puede”, expresó, y expuso la necesidad de llevar a cabo “una reforma tributaria integral que incluya a todos”.

“Con tantos impuestos, las Pymes no pueden generar trabajo, en la Argentina la presión tributaria está asfixiando, los impuestos asfixian, es lo que no permite generar trabajo ni salir adelante”, sentenció el precandidato, y en base a esto explicó que es prioritario “trabajar en ese tema y hacer una reforma que nos permita tener la capacidad de generar empleo”.