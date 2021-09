Un hombre rompió en llanto tras sufrir un robo en su casa y grabó un mensaje que se viralizó en las redes sociales. “País de mierda, rompiéndome el culo para que me roben todo”, dijo entre lágrimas.

El empresario Luciano Olivero, quien vive en la localidad cordobesa de Alta Gracia, volvió a su casa y la encontró totalmente desvalijada.

"Media hora me fui de casa para que nos roben todo. País de mierda, país del orto, rompiéndome el culo todo el día para trabajar para que me roben todo”, se quejó el hombre en el video, con la voz quebrada, mientras mostraba cómo le habían dejado el lugar.

“La caja fuerte, los televisores, la computadora, la Play Station de los chicos. Me desvalijaron toda la casa”, enumeró Olivero, en un fuerte descargo con la situación general de inseguridad a nivel nacional: “Hijos de mil putas, país del orto. Todo me robaron, me dejaron sin nada”, contó.

En diálogo con medios locales Olivero, que actualmente administra una heladería en la ciudad, admitió que no sabe cómo lograron entrar a la vivienda ni tampoco si fue al azar o si habían hecho inteligencia previa.

“Me rompieron toda la casa, me robaron una caja fuerte, una bolsa con dinero, cuatro televisores, cajas con ropa, computadoras. Me arrancaron los muebles y las mesas de luz”, relató el hombre. La Brigada de Investigaciones trabaja en el caso.