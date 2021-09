Una familia buscó al Dogo que estaba solo en la obra

Durante este lunes, un vecino de la zona cercana a La Máxima se comunicó con Infoeme para pedir ayuda por un perro que había quedado encerrado en una obra ubicada en las Avenida Pellegrini casi Trabajadores.

A raíz de esta denuncia, fueron muchos los ciudadanos que se preocuparon por la situación del animal, que quedó abandonado después de que, presuntamente, su dueño fue preso.

Durante la tarde de este martes, trabajadores de una construcción cercana al lugar manifestaron a Infoeme que el animal "no estaba abandonado", si no que "vivía en esa obra, donde tenía un gran patio para correr". A su vez, agregaron que el Dogo no pasaba hambre, ya que ellos se encargaron de "darle alimento todos los días"

De todas maneras la situación del perro cambio, ya que los trabajadores de la zona contaron que en la mañana de este martes un familiar del dueño del animal se hizo presente en la obra y se llevó al perro.

"Ya no esta más en la obra, se lo llevó a su casa la hermana del dueño para cuidarlo y atenderlo hasta que él regrese", concluyeron.