Lista Verde: “Si la cooperativa no cambia su manera de administrarse, desaparece”

En una conferencia de prensa encabezada por Luis Cavalli, Daniel Román, Marita Aller, Jorge Montanusi, Alcides Goñi, Cesar García, Esteban Ramírez, Marcelo Piñeiro y José Luis Arguiñena, la Lista Verde Nueva Energía dio su versión de lo ocurrido en las últimas semanas y respondió a los dichos de la Lista Amarilla que comunicó en la tarde del miércoles que no se realizarían las elecciones debido a que Nueva Energía no puede presentarse.

Este jueves por la tarde, la Lista Verde brindó una conferencia de prensa en ADN Multieventos y, tras un extenso comunicado en el que repudiaron la forma de actuar del Consejo de Administración de Coopelectric, quienes son parte de la Lista Amarilla afirmaron que: “Si la cooperativa no cambia radicalmente su manera de administrarse, la cooperativa desaparece”.

En una elección que se viene posponiendo desde hace varios meses los integrantes de la Lista Verde denunciaron que “esta dilación en el tiempo le permitió al Consejo de Administración-Lista Amarilla, confeccionar un padrón inflado y manipulado, esto no es ilegal pero es reñido con la ética”.

En esta línea justificaron que califican al padrón como inflado porque “casi la mitad del padrón está constituido por asociados no consumidores que son personas fallecidas, comercios e industrias que no existen más, personas que dieron de baja su medidor sin saber que siguen siendo asociados no consumidores”.

En base al amparo presentado días atrás, Cesar García, integrante de la lista indicó que tomaron conocimiento de que fue rechazado pero durante la jornada de este jueves fue presentada la apelación por parte de Nueva Energía.

Por otra parte señalaron su decisión de hacer esta conferencia de prensa, por lo que Alcides Goñi detalló dos de los objetivos de la lista: “Uno es mejorar el servicio, al cien por ciento. Los consumidores luchamos con el servicio, no puede ser que caen dos gotas y te quedes sin luz”

Y finalmente, como segundo objetivo señaló: “Rescatar a la cooperativa de su situación económica y financiera”, y afirmó que “si la cooperativa no cambia radicalmente su manera de administrarse, la cooperativa desaparece

Esteban Ramírez, “Si nos daban las elecciones las perdían”

Esteban Ramírez llegó a la Lista Verde Nueva Energía a través de la convocatoria del Doctor Luis Cavalli: “Me empecé a meter un poco más, conocer la cooperativa, porque es un tema del que no se habla”.

Con una actividad que estuvo mediada por la pandemia expresó que debido al quehacer de los medios en el contexto de aislamiento, la gente comenzó a interesarse por la situación de elecciones y “se meta un poco más”.

Respecto al proceso que los dejaría fuera de elecciones, Ramírez explicó: “Nos encontramos con todo tipo de trabas, estamos en la era de la tecnología y tuvimos que sacar fotos del padrón”.

En esta línea recordó un par de situaciones anecdóticas: “Un día estábamos recibiendo gente y se interrumpió una parte de la jornada porque no tenía pilas la pistola de la temperatura, después había momentos en los que no andaba la computadora y la gota que rebalso el vaso fue la situación de Luis”.

Finalmente habló sobre la conferencia de prensa brindada por la Lista Amarilla en la tarde del miércoles, espacio en el que se conocieron fuera del proceso electoral: “No imaginé el nivel de cinismo que se dio, no pensaba en que consideraban a la gente tan analfabeta. ¿A qué tenían miedo?, si nos daban las elecciones las perdían”.

El comunicado:

Sobre la conferencia de prensa del Consejo de Administración de Coopelectric, un ejemplo más de la arbitrariedad, abuso de poder, artimañas inmorales e ilegalidad manifiesta, de lo que ya es una farsa electoral del Consejo de Administración de Coopelectric.

La lista Verde Nueva Energía manifiesta su repudio al método de administración del Consejo de Coopelectric que ha vulnerado el procedimiento regulado por el estatuto social cuya obligación es notificar los resultados de la presentación de listas al apoderado de cada una, cosa que no se realizó. Por el contrario, recurrió a los medios de comunicación para ventilar en público asuntos propios del proceso electoral confidenciales que en realidad solo explican sus propios abusos.

Este proceso es una farsa electoral cuya clara y contundente intensión es que los asociados no tengan la posibilidad de elegir libremente entre dos listas. Este es un ejemplo más de las artimañas reñidas con la ética porque es algo que no debe hacerse.

Ya desde el inicio el Consejo de Administración de Coopelectric Lista Amarilla convocó a esta farsa electoral en un comunicado incompleto y sin las formalidades requeridas en fecha a su antojo y conveniencia por afuera de los tiempos del estatuto y que ha denominado convocatoria a la Asamblea Electoral del distrito.

No hizo conocer el padrón a los asociados con antelación suficiente para conocer su situación, nos negó el balance de este año siendo obligación del estatuto poner a disposición de cualquier asociado el balance que ya cerro el 30 de julio pasado.

Nuestra Lista Verde Nueva Energía manifiesta que ya se torna intolerable el interno y extenso el tiempo que ha sido sometida la arbitrariedad, abuso de poder, artimañas inmorales para finalmente sufrir las consecuencias de la ilegalidad manifiesta en medio del proceso electoral cuya sola intención es impedir por la fuerza nuestra participación.

Todo ello en el marco de una intencionada desinformación del asociado ya que se dieron los requisitos de participación una vez convocada la asamblea y cerrado el padrón electoral con lo cual ya no se podía hacer nada para remediar cualquier falta quedando de esta manera miles de asociados sin poder ejercer su derecho a votos.

El Consejo de Administración genera intencionadamente condiciones intolerables para una compulsa democrática de propuestas para Coopelectric y de elección de personas que es una necesidad urgente para decidir el destino de una cooperativa que está en grave situación económica.

Es perentorio, urgente y necesario una contienda electoral donde el asociado cuente con información plena y confiable, libre de presiones evitando la eternización de aquellos que la llevaron a la ruina. Apelaremos hasta las últimas consecuencias en todos los estamentos sociales porque nos asiste la razón y la justicia y no dejaremos a los de siempre como vergonzosos ganadores por la fuerza.