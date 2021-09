Lousteau en Olavarría: “Tenemos diez veces más pobreza que hace 45 años”

En una semana cargada de visitas de campaña, el Senador Nacional por la UCR, Martín Lousteau, arribó a la ciudad en la mañana de este jueves en respaldo de la precandidatura de Belén Vergel, de la lita "Dar el paso".

El senador llegó acompañado por la precandidata a Diputada Nacional Danya Tavela, junto a la que brindó una conferencia de prensa en la que habló sobre su perspectiva sobre la situación económica del país.

Durante la presentación, el referente radical mostró su preocupación por el hecho de que en el país se registre “diez veces más pobreza que hace 45 años” y, en relación a esto, aseguró que “Argentina tiene mal las prioridades de como gasta”.

“Tenemos que administrar el Estado de otra manera, la pandemia no nos trajo problemas nuevos, la pandemia nos dio una cachetada de realidad de cómo funciona nuestro Estado”, afirmó el funcionario, quien agregó que la política tendría que dedicarse a “acortar distancias” para así poder salir del receso económico generado por la pandemia.

“Pesan tanto los impuestos que el sector privado no puede trabajar, si no aliviamos la carga tributaria a este sector, no van a poder generar empleo, tenemos que entrar en un proceso de gasto distinto”, añadió Lousteau.

En relación a esto, tildó la controvertida cuestión de la Reforma Laboral como un debate “imprescindible” en Argentina.

Aparte de eso, el funcionario también tocó el tema del cepo a la exportación de carne oficializado esta semana, y aseguró que se trata de “una medida que no está funcionando”.

“Es algo que ya vivimos. A largo plazo genera un aumento de precio y a corto plazo no resuelve el problema”, sentenció.

Durante la conferencia, Lousteau aprovechó para expresarse sobre la controversia generada a partir de la publicación de las imágenes de la celebración del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez, que significó la ruptura del protocolo sanitario dentro del recinto presidencial, hecho por el cual Fernández pidió disculpas durante su visita a Olavarría.

“Hay varias cosas que se rompieron, la primera es la palabra presidencial , la segunda es el concepto de lo que es un presidente, que es alguien que elegimos para que nos represente pero que no está por encima de las reglas, la tercera es ni siquiera reconocer su error: al principio estuvo oculto de su propio error, después se lo adjudicó a otra persona, después se solidarizó no con los que perdimos seres queridos, o con los que se enfermaron y todavía lo están padeciendo, ni tampoco con las personas que están varadas ni con los chicos que no tuvieron colegios ni con las madres que perdieron sus trabajos, sino que se solidarizó con lo que estuvieron en la fiesta que no eran políticos y que por eso no tenían ¨el cuero curtido¨”, sentenció en senador.

“Aparte de eso, después dijo adicionalmente que él mismo estaba decidiendo cuál era su pena ¿Quién de nosotros puede decidir cuál es su pena? Para mi rompió todos los contratos posibles y sigue sin entender la gravedad de lo que hizo. Ahora tenemos que concentrarnos en construir algo en donde esas cosas no pasen y donde recuperemos la decencia para el Estado”, concluyó.