El periodista atropellado por un hombre que se dio a la fuga dio detalles de lo que vivió

El periodista José Luis Rodríguez denunció que fue atropellado intencionalmente cuando intentaba ingresar a una vivienda. En las últimas horas, dio su versión de lo ocurrido a Cadena 103 y confirmó a Infoeme que la UFI N° 5 se encuentra realizando las correspondientes investigaciones.

Cerca del mediodía de este jueves se conoció que un hombre denunció haber sido atropellado intencionalmente por un desconocido que se dio a la fuga. A primera hora de este viernes, fue el mismo damnificado, José Luis Rodríguez quien contó lo ocurrido.

“El miércoles a la noche, salí del Teatro Municipal y me dirigí a Sarmiento y 9 de Julio, donde me estaban esperando para cenar, cuando me bajo del auto aparece otro vehículo por detrás, que estaba estacionado, y me atropella”, recordó el periodista sobre lo ocurrido en segundos.

De acuerdo a cómo se dio la secuencia, explicó que cuando se bajó de su auto e intentó cruzar, vio que otro vehículo se le aproximaba: “Trate de frenarlo haciéndole una seña con la mano pero el auto aceleró hacia mí”.

En declaraciones radiales expresó que el domicilio al que arribó no le pertenece sino que estaba de visita y sostuvo que: “Esa persona no tendría que haber estado ahí porque tiene una restricción de acercamiento, ahí estaría en falta ante la ley”. En este contexto agregó: “Después de haberme atropellado a mí golpea a la persona que yo iba a visitar”.

De acuerdo a la investigación, que se encuentra en curso, Rodríguez indicó: “La justicia va a tener que determinar cómo ese hombre sabía que yo iba a estar en ese lugar, si fue casual o me estaba esperando, resulta realmente raro”.

Finalmente el periodista sostuvo: “Personas con estas características no pueden andar por la calle tienen que estar en la cárcel, no conviviendo con personas de bien como nosotros”.

En la causa la UFI N°5, especializada en Violencia Familiar y de Género, a cargo de Viviana Beytía, inició las investigaciones correspondientes.