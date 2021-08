Un “finde” cargadito de propuestas deportivas

Finalizaron las vacaciones de invierno y habrá mucha actividad el venidero fin de semana.

El sábado como siempre, dará inicio con las Divisiones Formativas. Si bien aún resta el relanzamiento del básquet formativo, verán acción el fútbol y el vóley.

Desde las 10:00 dará inicio una nueva fecha del Torneo de la Unión de Clubes de Voleibol en los gimnasios del Club Pueblo Nuevo y desde las 11:00 comenzará la 4° fecha del Torneo Apertura organizada por la Liga de Fútbol con la siguiente programación:

Racing – Embajadores

Buglione Martinese: desde las 11:00 en Décima, Novena y Octava

Tete Di Carlo: desde las 13:00 en Séptima, Sexta y Quinta

Loma Negra – San Martín

Villa Alfredo Fortabat: desde las 11:30 en Décima, Octava, Séptima y Quinta

Luján – Hinojo

Enrique De la Quintana: desde las 13:00 en Sexta y Quinta

Ferro – El Fortín

Domingo Colasurdo: desde las 11:00 en Décima, Novena y Octava

Ricardo Sánchez: desde las 11:00 en Séptima, Sexta y Quinta

Estudiantes – Sierra Chica

Parque Guerrero: desde las 11:00 en Décima, Octava, Sexta y Quinta

El fútbol olavarriense amateur también saldrá a la cancha Veteranos, FOLA y Colonias y Cerros pasado el mediodía sabatino.

Por otro lado, concurrido estará el Parque Guerrero ya que además de las inferiores de la LFO, habrá amistosos de handball frente a Estudiantes de Pehuajó en el Minigimnasio y también en el Macro desde las 10:00 y en el diamante “Bataraz” jugarán amistosamente frente a Koalas de Racing.

Además, el básquet formativo jugará amistosos con Ferro en las categorías U15, U17, Mini y los equipos femeninos.

En el Tiro Federal, habrá una capacitación a cargo de Fabián Petrone que hará hincapié en la protección a la hora de usar armas y dará comienzo a las 19:00 y la actividad del sábado finalizará a las 20:00 cuando se cierre la segunda fecha del Torneo Oficial de la ABO con el cruce entre Pueblo Nuevo y Chacarita.

El domingo desde las 11:00 y en el gimnasio de Racing, da comienzo con la “Copa Motovarría” reservada para la Primera División masculina de la Asociación Olavarriense de Vóley. Participan Pueblo Nuevo, Independiente VAF, Racing, Estudiantes Blanco, Estudiantes Negro, Ciudad de Bolívar, Mariano Moreno Verde, Mariano Moreno Amarillo y Luz y Fuerza.

Pocos minutos después y también en el Parque Olavarría, se producirá el duelo destacado de la 9° fecha de la Primera División de la LFO ya que en el Buglione Martinese, Racing recibe a Embajadores con transmisión gratuita.

El resto de la fecha será por la tarde, a las 13:00 jugará El Provincial vs Ferro y desde las 15:00 jugarán San Martín vs El Fortín, Loma Negra vs Sierra Chica y Municipales vs Hinojo y desde 16:30, Estudiantes recibirá a Luján.

El fútbol femenino también seguirá con la disputa de su Torneo Oficial y en esta oportunidad, será en la cancha de Sierra Chica desde las 9:15 en Primera División y Sub15 -inicia pasado el mediodía-.

Por otro lado, regresa el certamen organizado por la Federación Tandilense de Hockey y en la cancha sintética del Parque Guerrero, Estudiantes en las ramas de caballeros recibirán a Uncas desde las 13:00.

Estudiantes será local de El Fortín en el campo de deportes en un encuentro de fútbol infantil que comenzará a las 10:00.

Por último y además de las competencias organizadas por la ACOP y la Agrupación de Pádel Olavarriense que se extienden entre sábado y domingo, habrá automovilismo zonal en el autódromo del AMCO con la presentación del TSS, la Copa Gol y las categorías del Atlántico.

También se jugará un Medal Play 36 hoyos entre sábado y domingo en los links del Parque Guerrero que pondrán en disputa la Copa “Memorial Rafael Stéfano” y en Villa Alfredo Fortabat habrá un Torneo Individual de bochas en conmemoración del aniversario del Club Loma Negra.

Vale destacar que a excepción de las personas permitidas en las canchas de inferiores de fútbol, aún no se permite público en las competencias deportivas.