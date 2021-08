Indignación de los vecinos de Villa Aurora: “Llevamos más de 12 horas sin luz”

Pasado el mediodía de este sábado, lectores de Infoeme expresaron su malestar por la falta de suministro eléctrico debido al robo y vandalismo en la subestación transformadora que los dejo sin luz desde anoche, alrededor de la una de la madrugada.

A través de la línea de WhatsApp los vecinos afirmaron: “Llevamos más de 12 horas sin luz, es una vergüenza”. Además agregaron que “son muchos de los comercios que pierden sus productos debido a la falta de suministro”.

Por otra parte los olavarrienses explicaron que “en el barrio no hay agua corriente y si no hay luz no funciona la bomba por ende tampoco hay agua. Y así un sinfín de cuestiones que claro, nadie se hace cargo”.

Finalmente, señalaron que, aunque este corte se justifica con un acto de robo y vandalismo, no es la primera vez en el mes que se quedan sin luz por tantas horas.

La zona afectada comprende las calles Los Tulipanes, Las Rosas, San Martín y Las Orquídeas.