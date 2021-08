Violento choque por alcance en 226: un hombre fue rescatado por los bomberos

Un violento siniestro vial tuvo lugar esta mañana entre Hinojo y el acceso a Sierras Bayas. Las primeras versiones sobre lo ocurrido indicarían que un camión chocó por alcance a un auto y provocó que este perdiera el control.

Fue cerca de las 11 de este viernes que un camión que trasladaba bebidas de una reconocida empresa chocó por alcance a un Renault 18 y ocasionó que el conductor perdiera el control del vehículo. Producto de esta maniobra, el rodado menor terminó haciendo tumbos que terminaron con un fuerte impacto contra la barrera de hormigón. El camión, por su parte, terminó sobre la banquina e impactó contra un poste de luz.

Personal del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Olavarría arribó al lugar con la Unidad 14 a cargo de Rikar, para sacar al conductor del interior del auto, quien se encontraba con fuertes golpes dentro del vehículo.

Posteriormente, el automovilista fue trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital Municipal bajo "código amarillo", lo que afortunadamente no significa ningun peligro para su vida. En lo que respecta al ocupante del camión, no registró heridas y se encuentra fuera de peligro.

Personal policial constató el hecho mientras que personal de la Policía Científica llevó adelante la recolección de pruebas para realizar la correspondiente investigación. Por este motivo, el transito desde el ingreso de Hinojo fue desviado temporalmente.