Profundo dolor en Olavarría por la muerte de la ex fiscal Susana Alonso

La ciudad de Olavarría se encuentra conmovida por la muerte de quien durante más de dos décadas se desempeñara como fiscal del Departamento Judicial. Este miércoles, luego de luchar con una dura enfermedad, murió Susana Alonso, un hecho que provocó un profundo dolor en todo el ámbito judicial y en todos aquellos que la conocieron.

En horas de la noche, el propio intendente Ezequiel Galli despidió a Alonso a través de las redes sociales, con un sentido mensaje y un saludo para todos sus familiares y amigos.

Alonso se desempeñó durante más de dos décadas en el Poder Judicial de la ciudad. Fue designada fiscal adjunta del Departamento Judicial de Azul, con sede en Olavarría, el 30 de agosto de 1999. Mientras que el 9 de junio del 2020 en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires fue aceptada su jubilación.

En aquel entonces, en una sentida nota con Infoeme, Alonso reconoció que el cuerpo le había pasado "algunas facturas" y que estaba contenta de que le hubiese salido la jubilación.

Alonso tuvo un destacado rol en los casos más resonantes que recuerda la ciudad y supo ganarse el respeto de todos aquellos que trabajaron con ella. "Fue un sueño, yo tenía un sueño, quería ser fiscal, me gustaba muchísimo. Estoy muy agradecida de todo lo que me dio, las relaciones humanas, el grupo de trabajo, la relación con mis compañeros, con otros fiscales, jueces, me ha dejado muchas satisfacciones y una etapa inolvidable”, dijo en la última nota que le dio a este medio. .