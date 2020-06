Susana Alonso: “Fue un sueño, yo quería ser fiscal”

“Me había pasado unas facturas el cuerpo”, se sinceró. Lo hace con la voz y el tono que son su marca personal, una amabilidad y también temple que la caracterizaron aún en los momentos más complejos. Se trata de Susana Alonso, quien tras más de dos décadas de labor, dejó de ser oficialmente una de las fiscales de Olavarría.

En la jornada de este martes el Boletín Oficial informó que fue aceptada la renuncia de quien fuera titular de la fiscalía local N° 7. “Que la Doctora Susana Ester Alonso fue designada Adjunta de Agente Fiscal del Departamento Judicial Azul con sede en Olavarría, mediante Decreto Nº 2239 del 30 de agosto de 1999. Que a partir de la sanción de la Ley Nº 13.513, los magistrados que se desempeñaban como Adjunto de Agente Fiscal pasaron a desempeñarse como Agente Fiscal”, puede leerse en el escrito que cuenta con la firma del gobernador Axel Kicillof y el ministro de Justicia, Julio Alak.

Su labor en la justicia la llevó a liderar causas de las más resonantes en la historia reciente de la ciudad. El crimen de Marcos Alonso, las torturas en la comisaría Primera o las primeras semanas, por ende las más duras, de la investigación por las muertes e irregularidades en el recital del Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Sin embargo, desde este martes todo ello quedó atrás y ella prefiere focalizar su mirada hacia adelante.

“Nunca lo pensé, porque amo lo que hago, lo hago de corazón, pero nunca pensé que me iba a poner tan contenta que me saliera la jubilación”, enfatizó en diálogo con Infoeme a medida que daba cuenta que la renuncia la había presentado a inicios de año ante la Fiscalía General del Departamento Judicial de Azul. Días antes le había llegado la confirmación desde el IPS que ya estaba en condiciones de poder jubilarse, según explicó.

“Es una forma de cortar con el trabajo, que llegue gente joven, con otras ganas, con otro ímpetu”, continuó a medida que repasaba en su memoria cómo era la tarea que supo hacer y cómo todo ha cambiado en los últimos tiempos, una modificación que se aceleró en las últimas semanas por la situación de la pandemia. Indagatorias o reuniones por videoconferencia, teletrabajo o expedientes que se comparten por vías informáticas, “es otro mundo”, graficó. “Nos hemos ido preparando este mundo, pero nosotros ya estamos, ya cumplimos”, completó.

“Para mí fue una etapa muy importante. Fue un sueño, yo tenía un sueño, quería ser fiscal, me gustaba muchísimo. Estoy muy agradecida de todo lo que me dio, las relaciones humanas, el grupo de trabajo, la relación con mis compañeros, con otros fiscales, jueces, me ha dejado muchas satisfacciones y una etapa inolvidable”, subrayó.

La situación de pandemia sin dudas plantea severas interrogantes acerca de cómo será todo de cara a futuro, tal es así que señaló que “ahora tendré tiempo para pensar qué voy a hacer, pero con esta fase 1 hay que quedarnos todos en casa y cuidarnos, que todo mejore lo antes posible”, concluyó.

Por último, la lectura del Boletín Oficial permitió conocer que también le fue aceptada la renuncia para poder jubilarse al doctor Gustavo Pablo Borghi, quien durante más de 20 años fue uno de los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Azul, cargo en el que resolvió numerosas causas locales.