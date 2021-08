La desesperada lucha de una madre olavarriense para reencontrarse con sus hijos en el extranjero

Uno de los tantos problemas que ha traído aparejado la pandemia de Covid-19 fue el desencuentro al que llevó a muchas familias que, con integrantes dispersos en diferentes puntos del planeta, se vieron imposibilitados de reencontrarse debido a las restricciones que afectaron los viajes y el tránsito internacional.

Una de las tantas afectadas resultó ser una olavarriense que desde hace más de dos años no puede ver a sus hijos, que residen en España. Se trata de Mónica Hernando, una mujer que, como muchas otras en el país, está luchando para poder reencontrarse con sus hijos, que viven en el exterior.

“Primero no podíamos entrar porque no teníamos vacunas, después, y hasta el día de ayer, porque Argentina estaba considerado ¨país de riesgo¨ y no se permitía la entrada como turistas de ningún argentino, y ahora porque no aceptan determinadas vacunas, entre ellas la Sputnik”, contó Hernando en diálogo con Infoeme.

"Nosotros nos asesoramos y muchos llevamos esos certificados de depresión, de que necesitábamos a ver a nuestros hijos por eso, pero nada valió"

La situación es clara: no se permite la entrada de nadie que tenga una dosis o las dos dosis de la Sputnik. “Y el problema es que la gran mayoría de los argentinos tenemos una Sputnik dada”, afirmó esta madre olavarriense.

Hace precisamente 29 meses que Mónica no puede ver a ninguno de sus tres hijos. Según contó, dos de ellos, mellizos de 26 años, viven en Madrid -“uno es jugador de futbol y entrenador de porteros y el otro es director técnico”- y el otro, de 29, reside en Alemania.

“Alemania te deja entrar, pero lo que pasa es que no hay viajes directo a Alemania, tenés que hacer trasbordo por España”, explicó Hernando, que por esta razón aún no pudo ver a ninguno de sus tres hijos. Este lunes, a través de su boletín oficial, España levantó la restricción que hacía que los argentinos no puedan ingresar como turistas, pero se mantiene la normativa para los que hayan recibido la vacuna rusa, lo que imposibilita a muchas personas que ya están inmunizados con esa droga.

“Hasta ayer no podías ingresar al país con el pasaporte argentino, necesitabas si o si el pasaporte de la Unión Europea, y es principalmente por eso que yo desde el 23 de julio no puedo ingresar a España”, relató Mónica.

Según manifestó, ella contaba con un pasaje para el 18 de agosto para su vuelo –que se lo reprogramaron tres veces- y la detuvieron justo cuando estaba por abordar. “Fui a Ezeiza, con mis dos valijas, con todos los regalos para mis hijos y con toda la documentación que demostraba que estaba vacunada, que mis hijos tienen la ciudadanía española y demás, y en el check in me pararon a mi y a otra señora que estaba en la misma situación que yo, que iba a visitar a su hija, y no nos dejaron subir”, manifestó esta madre olavarriense.

Asimismo, explicó que entre toda la documentación que reunió, “tenía un certificado que decía que tenía que ir a ver a mis hijos por depresión”. “Hay una reglamentación que dice que vos podes entrar a España por fuerza mayor, que es por ejemplo lo que está pasando ahora con los refugiados afganos, o por necesidad, que es por cuestiones como la mía y la de todos los demás padres y madres que están en la misma situación”, explicó al olavarriense.

“Nosotros nos asesoramos y muchos llevamos esos certificados de depresión, de que necesitábamos a ver a nuestros hijos por eso, pero nada valió, lo único que valía es el pasaporte de la Unión Europea”, aseveró.

Movidos por la desesperación, fueron muchas las personas que, al verse en la misma situación que la olavarriense, armaron un grupo de Facebook al que llamaron “Hijos Argentinos Viviendo en España”. “Somos 300 mamás y papás en un Facebook que armamos exclusivamente con gente cuyos hijos viven en España, somos 300 personas que estamos pidiendo lo mismo”, precisó Mónica.

“Hay muchos padres que están haciendo cosas muy extremas, porque por ejemplo por Turquía podés pasar y tenés que hacer 14 días de cuarentena ahí, pero por cómo están la cosa en ciertos territorios no es tan fácil, implican muchos peligros”, añadió.

Entre las iniciativas que la olavarriense llevó adelante para que alguien dé respuesta a sus reclamos, ella junto a los demás padres le escribieron al Consulado Español en Argentina, a la embajada, al presidente español, al Ministerio de Sanidad de España y al embajador argentino instalado allí, Ricardo Alfonsín. “Finalmente, el sábado todas las mamás nos pusimos de acuerdo y le mandamos una carta por mail a la reina Leticia, tocando su fibra de mama. Anteriormente también le habíamos escrito a Matias Lamens, que fue uno de los que ayudo a que se dé la figura de la Reagrupación Familiar Temporaria, lo que hace que si la situación fuera al revés, o sea, si yo fuera española y tendría a mis hijos en Argentina, podría entrar a visitarlos”.

“Por el momento estamos de rehenes en este país, no podemos viajar por no tener doble ciudadanía, solo los ciudadanos argentinos que tienen pasaporte de la Unión Europea pueden viajar, nuestro viaje es considerado turismo y no Reagrupación Familiar Temporaria. Un grupo de padres Argentinos con hijos Españoles viviendo en España nos reunimos para pedirle a quien corresponda nos dejen reunirnos con nuestros hijos unos días para poder abrazarlos. Apelo a la sensibilidad de madre y le ruego pueda interceder por nosotras. Deseo enviarles mi cariño más sincero por velar de lo más sagrado que tengo en la vida”, se lee en la carta que la olavarriense le envió a la “Excelentísima majestad Doña Leticia Ortiz Rocasolano”.