NOS Olavarría realizó la apertura de su local

Este viernes por la tarde el espacio de José Gómez Centurión en Olavarría realizó la apertura de su local ubicado en Pueyrredón 3997, con la presencia de su referente Municipal, Pedro Emanuel Magallanes, el primer precandidato a concejal Martin Antonio Ortiz, la segunda precandidata Elizabeth Almeida y el primer precandidato a consejero escolar Rogelio Magallanes.

De cara a las PASO y en una evidente campaña que tiene a siete partidos como protagonistas en Olavarría Magallanes, referente del espacio señaló que esta es la primera experiencia del partido político en la ciudad y destacó que en esta ocasión son “un grupo totalmente nuevo y esto es importantísimo”.

A nivel nacional el referente del espacio es José Gómez Centurión, quien encabeza su lista que 505 “La celeste y blanca” y el “NOS Olavarría” va dentro de la alianza “Unidos por el futuro”. En nuestra ciudad el espacio tiene la lista 112 que es encabezada por Martin Antonio Ortiz.

Sobre la campaña el referente sostuvo que “es difícil competir contra las dos maquinarias gigantes que hay en el país y el despliegue que hay en las calles con recursos inagotables para financiar la propaganda y la publicidad”.

En esta línea indicó que es un espacio que está surgiendo que no tiene grandes inversores, pero sí tienen “algo que los demás espacios no tienen, que son convicciones y una serie de fuertes y principios”, algo que calificó que los “diferencia del resto”.

Sobre sus principios sostuvo que defienden “unánimemente y abiertamente como ningún otro partido la vida y la familia”. Y ejemplificó con la ESI, de la cual alegó que no están en contra porque “está bien decirle al niño que se tiene que higienizar y no tiene que dejarse ver, lo que no está bien es que se le quite el derecho a la familia de enseñarle cosas especificas en cuanto a la sexualidad y que le perviertan la mente”.

Finalmente indicó que tienen “un futuro de crecimiento que mucha gente no se espera porque Argentina tiene dentro de su población un amplio sector que está en desacuerdo con todas las políticas, no solo las económicas pero también la socioculturales, como la destrucción del valor de la vida y de la familia”.