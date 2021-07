Santiago Dilascio: “No sólo fue una experiencia basquetbolística, sino de vida”

Finalizado el debut del Torneo organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría, Santiago Dilascio habló con la prensa sobre su experiencia en el Mola New Básquet en el ascenso italiano.

“Fue una experiencia muy linda, esperé mucho tiempo para ir, por suerte se me dio y no fue sólo una experiencia basquetbolísticamente hablando, sino por donde se lo mire, de vida”, comentó el deportista olavarriense aunque no olvidó la situación de pandemia: “A pesar del COVID-19, fue una experiencia distinta, un país distinto, un idioma distinto que disfruté un montón”.

El base con pasado en Estudiantes en el Torneo Federal no estuvo exento a la enfermedad y “me contagié al mes y medio que llegué, después de jugar un amistoso. Perdí el gusto y el olfato pero desde el club me trataron de 10”.

Superado el virus y retornando a la competencia, “Santi” fue una de las figuras del Mola New Básquet en la Serie C Gold, donde perdieron en la Final regional donde terminó con 227 puntos, obtuvo 4,3 rebotes y realizó 5,5 asistencias por partido y sobre lo realizado sostuvo: “Superamos las expectativas con el equipo, me sentí muy cómodo con el entrenador y el rol que me tocó ocupar de ser uno de los más del equipo y lo aproveché”.

Pensando en lo que viene y aprovechando su estadía en Olavarría, el graduado en UNICEN que juega en Estudiantes Negro se contentó por poder jugar con su hermano “Luchi”: “Es la primera vez que juego con mi hermano y es de 10, muy lindo trato de divertirme porque la posibilidad que me da el “Gato” -Galli- de jugar y seguir moviéndome me viene bárbaro”.

“Está casi confirmado que vuelvo a irme a fines de octubre porque la idea es volver a Italia”, sentenció Santiago Dilascio que desde septiembre del 2020 representa a la Ciudad de manera internacional.