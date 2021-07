Alan Aguirre: "Nuestro espacio es el único que tiene soluciones reales presentadas al FdT"

Durante este viernes se realizó un plenario peronista en la ciudad de 25 de Mayo en el que participaron todos los distritos de la séptima sección electoral, del mismo estuvieron presentes el ex secretario de comercio Guillermo Moreno, candidato a diputado nacional, el docente Alan Aguirre quien encabezará la lista de concejales por el Partido Republicano Federal en Olavarría.

El militante peronista Alan Aguirre expresó que “los jóvenes y el pueblo en general perciben que estamos mal, y la expectativa es que vamos a estar peor. El peronismo es el único que garantiza la gobernabilidad para la Argentina, tenemos que ofrecerle al pueblo soluciones y no discursos vacíos y marketing".

"Este ciclo de caída de todos los indicadores sociales y económicos no ha variado: no hay plan económico ni proyecto productivo para salir de esta crisis y el presidente dice alegremente que no cree en los planes, que es europeísta y vemos que cada decisión que toma es peor que la anterior, este no es un gobierno peronista, y es nuestro deber decirlo con contundencia y sin miedo", recalcó Aguirre.

En relación a la situación que afronta el país expresó que "hoy en día no tenemos ni salud ni economía y el relato de que la vacunación nos va a sacar de este debacle no tiene nada de realidad, estos son los peligros de una coalición gobernante a la cabeza de un Alberto Fernández autodefinido socialdemócrata y liberal de izquierda por lo tanto de nacional y popular tienen poco", y agregó que "debemos esclarecer el panorama, llamar a la reflexión y tener pensamiento crítico, sino este camino tiene dos salidas: la anomia o la depresión económica”.

Y continuó “es nuestra responsabilidad ofrecerle al electorado una opción nueva, trasformadora, desde las bases, los principios y valores fundamentales que articulan la sociedad, y vemos en las 20 verdades a la única doctrina que nos permitió crecer en este siglo", y destacó que "la sociedad a pesar de los relatos se encuentra debatiendo entre elegir el fracaso anterior de la Alianza cambiemos (hoy “Juntos”), y el Frente de Todos que está fracasando como proyecto político, pero siguen fogoneando la polarización, esa grieta que tiene harta a la comunidad".

En este marco el joven político indicó que es necesario que haya una renovación "ningún espacio que busque solo el poder o ganar una elección garantiza que los intereses de los trabajadores sean defendidos y restituidos", y resaltó que "sin empresa, no hay trabajadores, y sin trabajadores no hay sindicatos, esto es algo fundamental que nos diferencia del Randazzismo que ha expresado que la dirigencia del movimiento obrero y las organizaciones sociales son parte del problema en argentina”.

Finalmente el referente del Partido Republicano destacó que estas elecciones legislativas son fundamentales , para "la construcción de un modelo que nos permita volver a poner de pie a nuestro país, tener vistas de normalización hacia 2023, nuestras máximas son una patria grande con un pueblo feliz en serio, no solo de discurso, y nuestro espacio es el único que tiene soluciones reales presentadas al FdT".