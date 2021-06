Ley de cupo: el Municipio contrató una persona del colectivo trans

Desde el Municipio de Olavarría, a través de la Dirección de Políticas de Género, se contrató a una persona del colectivo trans travesti para desarrollar tareas en el área de Diversidad del mencionado organismo. La nueva integrante del área de Diversidad es La Chicho Térez, destacada personalidad en el ámbito local en materia de diversidad, no sólo en el plano de la militancia social, sino por su amplio recorrido artístico y cultural.

Desde el área explicaron que su incorporación responde a una necesidad de "fortalecer el área mencionada, en vistas a planificar líneas de acción en materia de diversidad", tanto a nivel de promoción como de capacitación y despliegue de estrategias territoriales, de la mano de la Mesa Intersectorial de Diversidad con la que ya se viene trabajando sostenidamente.

A parte de eso, desde el municipio explicaron que dicha contratación está enmarcada en la decisión política de cumplir con la Ordenanza de Cupo Laboral Trans que establece como mínimo, que se ocupe al 1 porciento del plantel municipal total con integrantes del colectivo, lo que sería "el puntapié inicial para seguir avanzado en estrategias de acción a nivel interno e interinstitucional".

“Esta decisión tiene que ver con el compromiso de la Dirección de Políticas de Género de garantizar los derechos de las personas del colectivo, que históricamente han sufrido la vulneración de sus derechos fundamentales, y el acceso a espacios de trabajo formal es uno de ellos”, sostuvo Directora del organismo, Florencia Juárez.

En este marco la Chicho explicó que "es muy largo el trabajo que se viene realizando desde la Dirección en relación a la Diversidad, es mucha la gente que me ha felicitado y lo ha celebrado", y agregó "me llena de felicidad y de orgullo, porque es un recorrido largo que estuvo acompañado por mucha gente del colectivo que me brindaron su ayuda y la información para llegar a esta nueva etapa".

"Tengo muchos objetivos y estoy atravesada por muchas emociones, quiero poder estabilizarme, este hecho tiene que servir para que las personas del colectivo puedan acceder a nuevos puestos laborales" destacó la activista.

Con respecto al desarrollo de sus funciones y la implicancia en el equipo de trabajo, sostuvo que “la idea es optimizar la atención y acompañamiento hacia el colectivo trans-travesti mediante la conformación de equipos de trabajo que puedan acompañar y contener de manera integral sus demandas y necesidades, no sólo en términos de abordaje de problemáticas, sino en prácticas de la cotidianidad que les dificultan el acceso al mercado laboral o a otros derechos como la carga burocrática, la gestión administrativa, entre otras cuestiones, y de esta manera, facilitarles el camino en el circuito de atención estatal. Así que la llegada de La Chicho es un gran avance, y nos llena de satisfacción contar con ella en nuestro equipo, tanto en términos profesionales como personales”, concluyó la directora.