Maximiliano Ferreira sobre el COVID-19: “Subestimé la enfermedad”

Maximiliano Ferreira fue uno de los tantos futbolistas del Club Ciudad de Bolívar que contrajo coronavirus, pero fue uno de los que peor la pasó al contraer neumonía bilateral.

Ferreira utilizó la red social Instagram para contar su proceso de enfermedad que comenzó el pasado 24 de abril: “Pensé, en unos días vuelvo a entrenar, a los futbolistas les agarra muy leve. Subestimé la enfermedad”.

Tras su hisopado positivo, pasaron dos días y “arrancó lo peor, me llamaron para que vaya al hospital porque realmente no se veía bien la cosa”, precisó poco antes de conocer que había desarrollado neumonía pero “por fortuna me iba a casa a afrontar esta situación”.

Casi un mes después, el 14 de mayo, el olavarriense recibió el alta médica y finalizó su posteo agradeciendo al Hospital de la vecina localidad y al Club Ciudad de Bolívar: “Admirable trabajo, con un promedio de 80 contagios por día para una población tan pequeña”.

Totalmente recuperado, el mediocampista espera por poder regresar a competir y lo hará el próximo lunes cuando el “Celeste” reciba a Círculo Deportivo en la reanudación del Torneo Federal A.