Daniela Castro: “Vamos por todo porque venimos de no tener nada”

La directora provincial de Diversidad Sexual del Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires, Daniela Castro, aseguró: que “este colectivo de compañeras travestis trans venimos por todo” y pidió que “no se malinterprete esta expresión” ya que “venir por todo lo único que da cuenta es que venimos de no tener nada”.

En declaraciones a No Corras por FM 97 Une, en el Día del Orgullo LGBTQ+, la primera funcionaria trans de la provincia de Buenos Aires señaló que “venimos de una población que no tiene adultas mayores, porque las estadísticas siguen mostrando que no pasamos los 40, 45 años de vida. Entonces, hay que seguir generando políticas públicas, como es el caso de la Ley de Cupo laboral Travesti-Trans, en provincia de Buenos Aires y en la Nación”.

Daniela Castro advirtió que “al ser una población faltante de política pública, de salud, de vivienda, de trabajo, de la posibilidad de generar familias y de ser incluida y además teniendo en cuenta todo lo que queda en el tintero es ahí donde nace el ‘venimos por todo’ ”.

En este marco aseguró que “necesitamos igualarnos, necesitamos vivir en una Provincia y en un país donde tengamos una sociedad plena y libre en cuestiones de derechos. Entonces, es desde ahí que digo, nos falta absolutamente todo. Y venimos por todo”.

“Cada nueva ley, cada nuevo paso que vamos dando nos muestra que algo nos faltó, que algo más nos quedó afuera y que algo más tenemos que incluir. Y esa es la tarea en la que estamos” concluyó Castro.