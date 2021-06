Tragedia de Miami: temen que ocurra lo mismo en Olavarría

Tras la caída del edificio de Miami el ex concejal de Cambiemos José Luis Arguiñena habló sobre lo ocurrido y lo trasladó a nuestra ciudad al retomar, mediante un comunicado, el Reglamento General de Construcción, un proyecto que desde 2008 vienen trabajando en el colegio de profesionales de la construcción de Olavarría.

El ex funcionario expresó que esta iniciativa está desde el 2019 para ser aprobada por el Honorable Concejo Deliberante pero indicó que “hace un año y medio esta cajoneado”. Ante esto Arguiñena fue muy crítico y cerró su comunicado atribuyendo que “por ahí el ejecutivo y los concejales de Olavarría, quieran contar muertos como en Miami".

El Reglamento General de Construcción aporta precisiones sobre los nuevos materiales de construcción a utilizar, y expone la responsabilidad que debe tomar el Estado, los profesionales y los clientes.

Comunicado del ex concejal:

El mundo está lamentando la pérdida de vidas por el derrumbe en Miami. En Olavarría desde el año 2008 los colegios profesionales de la construcción están trabajando en el Reglamento General de Construcción. Desde el año 2019 el mismo está listo para ser aprobado por el HCD. Hace ya un año y medio de esto. Hace un año y medio que está cajoneado, primero en el Ejecutivo del Municipio y hoy en la comisión de Legislación (última comisión antes de pasar a sesión)

Desde Marzo “está durmiendo” en esta comisión. Salvo la Concejal Celeste Arouxet, que me alcanzo y presento la respuesta a más de 100 preguntas que el Ejecutivo hizo después de un año, ningún concejal se movió para nada.

Siempre tienen alguna excusa o, desde el Ejecutivo o desde el HCD, para aprobarlo. Básicamente las excusas son las siguientes:

1º) Un muy alto representante del Ejecutivo dijo que era un Reglamento hecho por y para Arquitectos, desconociendo que lo hicieron representantes de los Colegios de MMO, Ing. y Arquitectos.

2º) Que las respuestas habían sido entregadas sin firmas cuando fueron alcanzadas de forma digital

3º) Es raro que los dos bloques que más se oponen a la aprobación de dicho reglamento sean los dos que sus jefes políticos (Intendentes Galli y Eseverri) pagaron para que se haga.

4º) Esta es la más importante. El Reglamento de Construcción no se aprobará, no porque no haga falta, puesto que el que tenemos es del año 1965, no se aprobara porque lo presento José Luis Arguiñena. Esto es lo que dicen del Ejecutivo y del Legislativo.

Por ahí el ejecutivo y los concejales de Olavarría, quieran contar muertos como en Miami.