Galli trató de “ciego” a Alberto Fernández desde su cuenta de twitter

Después de que durante el tratamiento de un proyecto de resolución en la Organización de Estados Americanos (OEA), el gobierno argentino se abstuviera de condenar a Nicaragua por las supuestas violaciones a los Derechos Humanos, el intendente Ezequiel Galli se refirió al hecho en un mensaje en su cuenta de twitter en donde reprobó la decisión del gobierno nacional.

La votación se llevó a cabo en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en donde la condena al gobierno de Nicaragua fue aprobada por 26 países, entre ellos Estados Unidos, Brasil, Chile, Colombia y Perú, y exigió “la inmediata liberación de los precandidatos presidenciales y de todos los presos políticos”. El gobierno de Alberto Fernández se abstuvo junto a Belice, República Dominicana, Honduras y México. Por su parte, votaron en contra Nicaragua, Bolivia y San Vicente.

Con motivo de la abstención, desde el gobierno se difundió un comunicado conjunto con México en el que resaltan su compromiso “con el respeto y la promoción de los derechos humanos desde una concepción integral dentro de la cual están contenidos los derechos civiles, políticos y electorales -además del inalienable valor de la igualdad y los derechos económicos y sociales-, manifiestan su preocupación por los acontecimientos ocurridos recientemente en Nicaragua”.

“Hemos sido testigos, en varios países de la región, de casos inadmisibles de persecución política. Rechazamos esta conducta. No estamos de acuerdo con los países que, lejos de apoyar el normal desarrollo de las instituciones democráticas, dejan de lado el principio de no intervención en asuntos internos, tan caro a nuestra historia”, agrega el documento, que finaliza expresando “nuestra disposición plena para colaborar constructivamente. Estamos convencidos de que esta situación será superada por las y los propios nicaragüenses, resguardando la convivencia pacífica, la división de poderes, el respeto a las minorías, las garantías constitucionales y, en general, el pleno respeto de todos los derechos humanos”.

Fue ante esta situación que Ezequiel Galli aprovechó para expresar su opinión en las redes sociales, en donde compartió un mensaje en donde trató al presidente Fernández de “ciego” y manifiesta su oposición a las “dictaduras”.

Aparte de eso, en el mensaje Galli también hizo referencia a lo sucedido con el voto de Argentina en la ONU para investigar a Israel y Hamas por lo sucedido en la Franja de Gaza, volvió a dejarla en un lugar diferente al de sus socios del Mercosur, Brasil, Paraguay y Uruguay.

“Venezuela no. Hamas no. Nicaragua tampoco? No hay peor ciego que el que no quiere ver. No a las dictaduras @alferdez @felipe_sola”, escribió el jefe comunal en su cuenta de Twitter.