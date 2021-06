Se realizó un Acto por Malvinas en Loma Negra

Durante la mañana de este lunes el intendente Ezequiel Galli encabezó el acto protocolar en el marco del Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico este 10 de junio y el Día de la Máxima Resistencia el 14 de junio.

El mismo se llevó a cabo en la localidad de Loma Negra, en el Monumento “Malvinas, Héroes y Veteranos de la guerra”, y contó con la participación del Intendente, el presidente del HCD Bruno Cenizo, los secretarios de Gobierno Hilario Galli; de Desarrollo Económico Julio Valetutto; de Mantenimiento y Obras Públicas Julio Ferraro; de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Diego Robbiani; el subsecretario de Gobierno Emilio Vitale y la delegada de Loma Negra Valeria Milía.

Asimismo, formaron parte del acto el Oficial de Operaciones Cap Sergio Martínez; el encargado del Regimiento de Caballería de Tanques 2, Sub Oficial My. Angel Fleitas; el jefe del Escuadrón de Ingenieros Blindado 1, My. Fernando Etcheverry; el presidente de la Agrupación Veteranos de Guerra “2 de abril” José Trinchín; integrantes de la Comisión de Hijos Generación Malvinas Olavarría; la Unión Nacional de Soldados Continentales Olavarría; veteranos, familiares y vecinos.

El acto protocolar dio inicio con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino, tras lo cual se efectuó un minuto de silencio en recuerdo y homenaje a los combatientes argentinos que defendieron las Islas; amenizado por el Clarín a cargo del docente del Conservatorio de Música, Silvio Manuel.

Posteriormente, Yésica Duhau, hija de un excombatiente de Malvinas, en representación de la Comisión de Hijos Generación Malvinas Olavarría, hizo uso de la palabra y destacó: “Soy parte de la generación Malvinas. Estamos orgullosos de nuestros padres y de la increíble labor que hicieron en la gesta de 1982. El 14 de junio tiene que ser el día que todos recordemos, porque dejaron todo por las Islas Malvinas”, expresó.

“Malvinas no es sólo el 2 de abril y no terminó tampoco un 14 de junio. Sobre Malvinas se les cuenta a nuestros hijos”, manifestó Yésica.

Tras las palabras alusivas se procedió a la colocación de palmas al pie del Monumento. En representación del Municipio formaron parte de esta instancia el intendente Ezequiel Galli acompañado por el Oficial de Operaciones Capitan Sergio Martínez; por parte de la Agrupación Veteranos de Guerra “2 de abril” su presidente José Trinchín junto a Raúl Torrecillas y Juan Carlos Da Ríos; por el HCD su presidente Bruno Cenizo, acompañado por el jefe del Escuadrón de Ingenieros Blindado 1, My. Fernando Etcheverry; y en representación de la Comisión de Hijos Natalia Torrecillas, Melisa Trinchín y Federico Cerrudo.

Además se llevó a cabo una plantación de árboles en homenaje a los grandes hombres olavarrienses que participaron del conflicto bélico con gran heroísmo. Los mismos fueron colocados en las intermediaciones del Parque que rodea el Monumento.

En esta ocasión se procedió a la plantación de cinco árboles, en conmemoración a Néstor Abel Cerrudo, Juan Carlos Da Luz, Jesús Fabián Flores, Osvaldo Javier Ponce y Gustavo Sergio Teuly.

Para concluir, el vicepresidente de la Agrupación Veteranos de Guerra “2 de abril” Haroldo Duhau brindó palabras alusivas. El acto finalizó con la entonación de la Marcha de las Malvinas.

Sobre el final del acto, Haroldo Duhau se refirió a esta fecha conmemorativa. “El 14 de junio es un día muy especial, de muchos sentimientos encontrados. Allá por 1982 estábamos muy tristes por el dolor de la derrota, pero a su vez contentos por volver a encontrarnos con nuestros seres queridos, también otros sabían que sus familiares no volverían”, afirmó.

“El 14 de junio para mí personalmente es uno de los días más conmemorativos, tenía la satisfacción del deber cumplido pero la terrible angustia de haber perdido la guerra”, aseguró.

“Les agradezco a todos por estar acá y conmemorar este día”, concluyó Haroldo Duhau.

La constitución nacional expresa que “la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del sur y Sándwich del sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.