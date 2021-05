Azul: la enfermera que denunció el vacunatorio VIP indignada con la justicia

La enfermera azuleña, María Soledad Miranda, que denunció hace dos meses irregularidades en los turnos de vacunación del Hospital Materno Infantil de Azul, expresó que “siento que me quiero ir de este país porque es lo más inmoral e injusto. Tener que trabajar con gente que sabes que es corrupta, tener que seguir subyugada porque pido un pase y no me lo dan. Hice tres expedientes en el ministerio de salud provincial y nacional por el maltrato laboral, y ahora tener que seguir recayendo en toda esta gente y que sigan siendo tus jefes es horripilante”.

En este momento, la investigación está virtualmente congelada. Pero desde la Cámara Penal departamental, la semana pasada, rechazaron que la causa ingrese a la justicia local y ahora será la Corte Suprema la que deberá decidir si la causa pasa a la Justicia federal o queda en el fuero local.

De acuerdo a lo informado por Vía Azul, Miranda indicó que “nadie quiere investigar y nadie se quiere meter con el Materno por si sus hijos caen en ese lugar. No es justo, la justicia tiene que ser imparcial”. La profesional, actualmente, es asesorada por un abogado marplatense que va a llevar su causa. “Seré damnificada o querellante, dependiendo donde caiga. Él me va a representar para que la causa tenga otra fuerza”, afirmó.

Mientras la Corte Suprema decide, la causa seguirá siendo investigada en la Unidad Funcional de Investigaciones Especiales y Violencia Institucional que lleva adelante el fiscal José Ignacio Calonje.

“No pueden obviar más este tema y espero que entren a investigar antes que llegue la Covidshield. En el trabajo pedí un pase y no me lo quieren aceptar, y tengo que volver a ese lugar de maltrato cuando hay un psiquiatra que pide que cambie de lugar. Encima quieren que vuelva a trabajar y tengo a mi nene grave. Estoy muy enojada”, denunció Miranda.