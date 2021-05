Carlos Quintana: “Vidal quiere ser candidata pero no puede ser ni aguatera”

El secretario general de UPCN Provincia de Buenos Aires y secretario general de la CGT Regional, Carlos Quintana, reclamó que se avance en la vacunación del personal de Salud.

En declaraciones a Pueblo por Radio Provincia sostuvo que “los empleados públicos han cumplido un gesto de responsabilidad social terrible, han estado 12 horas adentro de un hospital, se les da la bonificación, pero no se reconoce desde el punto de vista social que son gente que deja a sus familias para cuidar a los enfermos”.

El dirigente afirmó que “estos últimos días tuvimos muchos contagios de compañeros que no fueron vacunados, pedimos que se vacunen a los esenciales porque estamos retrasados. Es factible que esta semana, con las vacunas que entraron, se pueda vacunar al sector con más riesgo que son enfermeros y médicos” pero “debe haber un 40% del personal de salud que está sin vacunar, es muy complejo”.

En ese marco, destacó la importancia de ser conscientes del momento difícil que atraviesa el país por la pandemia “el peligro de vida que se corre es muy importante con los contagios que se dieron en los últimos días estamos todos en una situación compleja pero, además, atados de pies y manos porque no sabemos qué hacer”.

“Esto es algo que no se dio nunca antes y parecería que los argentinos estamos salvados, pero estamos comprometidos” por la situación vinculada a “los fondos disponibles y los países desarrollados que han arrasado con las vacunas”.

Respecto al escenario político, de cara a las PASO, Quintana cuestionó la candidatura de María Eugenia Vidal: “quiere ser candidata y no puede ser ni aguatera, con ella perdimos el 20% del salario y no es una cosa menor”. En esa línea, consideró que “la Provincia no se recuperó desde que el gobernador Armendáriz le dio los 8 puntos de coparticipación al gobierno nacional”.

Puntualizó que “lo que hizo Macri con Argentina fue endeudarla por 30 años, no es una cosa menor, no sé de dónde vamos a sacar 447 mil millones de dólares. Los argentinos no podemos comprar carne por el precio que le ponen en dólares. Hay productores que quieren cobrar adentro lo mismo que cuando exportan y los argentinos no podemos. Si no hay un acuerdo de paz social para que todos hagamos el esfuerzo para salir de esto, no se va a poder”,

Finalmente explicó que en la paritaria salarial sería importante “hacer un cronograma para empezar a ver de qué manera podemos poner a todos en las condiciones que deberían estar” pero advirtió que hay límites concretos: “podemos ir a la justicia o a cualquier lado, pero la plata no está”.