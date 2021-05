Macri: “No fui reelecto porque generé una expectativa y no estuve a la altura”

El expresidente Mauricio Macri sostuvo que en el inicio de su gestión generó “una expectativa en lo económico” para la cual no estuvo “a la altura” y relacionó esto a su caída en las elecciones generales de 2019 y agregó “no fui reelecto porque generé en 2015 una expectativa y no estuve a la altura. Recibí una Argentina quebrada y no lo dije por un exceso de confianza”, expresó el exmandatario al ser entrevistado este domingo por la noche en Canal 13.

“Creí que íbamos a salir adelante. Estábamos en quiebra pero éramos asintomáticos y sin mayorías en el Congreso y eso me perjudicó”, expresó el expresidente.

Macri sostuvo que “ser presidente fue el honor más grande que tuve en mi vida”, aunque consideró que “hubo noches que fueron terribles”. “A partir de 2018 que vino la sequía, yo iba trasmitiendo cada vez menos, porque fui perdiendo la capacidad de transmitir a partir de las 14 toneladas de piedras que nos tiraron en el Congreso”, expresó.

Además, sostuvo que durante su gestión se desconectaba del rol de Presidente en horario nocturno. “Yo a las 7 u 8 de la noche me olvidaba, cerraba todo, ponía Netflix y hasta el otro día a las 7 de la mañana trataba de reconstituirme desde los afectos y la familia. El 2018 para mí fue muy duro, lo comparo con mi secuestro”, sostuvo.

Finalmente Macri apuntó contra el Gobierno actual al sostener que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “es quien tiene el poder porque fue quien eligió al presidente (Alberto Fernández)”. “Tiene todo el poder y tiene secuestrado al peronismo que se debe separar del kirchnerismo y sumarse al cambio”, dijo.