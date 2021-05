De qué se tratan los nuevos términos y condiciones de Whatsapp

Los cambios en los términos y condiciones anunciados por WhatsApp anunciado a principio de año entrarán, en vigencia este mes. La nueva política iba a ser implementada en febrero, pero debió posponerse por la polémica que se desató entre los usuarios de la aplicación.

El anuncio de que parte del contenido de WhatsApp podía ser compartido con Facebook, empresa dueña del servicio de mensajería, generó confusión entre los usuarios de la aplicación para comunicarse a diario. Los nuevos términos y condiciones fueron vistos como una violación sobre la privacidad de los usuarios.

Desde WhatsApp negaron que se tratara de un avance sobre los datos personales de los usuarios y decidieron postergar los cambios, que entrarán en vigencia este mes. El 15 de mayo será la fecha límite para aceptar los nuevos términos.

La compañía explicó que la actualización proporcionará mayor transparencia en la forma de recopilación y uso de datos y que forma parte de la integración de datos con Facebook, plataforma que también tiene como dueño a Mark Zuckerberg.

"A fin de brindarte suficiente tiempo para que puedas revisar los cambios a tu propio ritmo y conveniencia, extendimos la fecha de entrada en vigor hasta el 15 de mayo. Si no las aceptaste para ese entonces, WhatsApp no eliminará tu cuenta. No obstante, no tendrás acceso a todas las funciones hasta que las aceptes. Durante un breve periodo, podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la app”, señaló la app en su sitio web.

En cuanto a los cambios que se generarán con la actualización, resalta el anuncio de que Whatsapp podrá "usar los servicios alojados de Facebook para almacenar y administrar sus chats de WhatsApp” y asociarse con la red social "para ofrecer integraciones en los productos”.

El mensaje emitido por la empresa de comunicaciones notificaba que luego de la fecha pactada, ahora rectificada para el 15 de mayo, se deberá aceptar la actualización “para seguir usando WhatsApp".

Dentro de los datos que la aplicación ahora compartirá con Facebook se encuentra el número de teléfono del usuario, la información básica de su perfil, la ubicación del dispositivo, los contactos y los estados compartidos. "Podemos usar la información que recibimos para operar, proporcionar, mejorar, entender, personalizar, respaldar y promocionar nuestros servicios", explicó WhatsApp en su momento.

En cuanto a las conversaciones, la aplicación aseguró que seguirán protegidas por el "cifrado de extremo a extremo".