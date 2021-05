Pese al confinamiento, se vio una Olavarría con “mucha circulación”

Ante un escenario sanitario complicado y bajo la constante insistencia del gobierno de reducir la circulación a lo mínimo e indispensable para evitar un incremento en los contagios de Covid-19, Infoeme recorrió las calles de la ciudad para corroborar cómo está el escenario local bajo la nueva normativa.

Este miércoles fue el primer día hábil bajo el confinamiento estricto que fue anunciado el último jueves y puesto en vigencia desde las 00 de este domingo, lo que modificó considerablemente la dinámica comercial

“El movimiento es el mismo de siempre, no se ve menos circulación, lo que sí se puede ver es menos movida en lo comercial, al no poder abrir las puertas se reduce mucho el movimiento es eso, pero en cantidad de autos y peatones no se percibe una diferencia significativa”, comentó un comerciante del centro de la ciudad.

El nuevo DNU que estará vigente hasta el 30 de mayo estipula que los comercios esenciales como supermercados, almacenes, ferreterías o kioscos podrán funcionar entre las 6 y las 20, mientras que los no esenciales pueden hacerlo de 6 a 18 sólo bajo la metodología delivery, por lo que los comercios de la ciudad se vieron obligados a implementar una nueva modalidad de atención que no incluya entrar al local.

“Lo que estamos haciendo la mayoría de los comerciantes es poner un recibidor en la puerta, con alcohol para las manos, entonces recibimos y atendemos al cliente desde ahí”, agregó el propietario del comercio.

Con respecto a la circulación de vehículos y peatones, la mayoría de los consultados coincidieron en que, por más que se incrementaron las medidas restrictivas, “parece un día normal”.

Con respecto a esto, Infoeme indagó a un trabajador municipal que diariamente cumple con su jornada laboral en el centro de la ciudad, quien aseguró que “el movimiento de gente es el mismo de siempre, no hay diferencia. Posiblemente recién después de las 18 se empiece a notar el cambio, cuando sólo pueden circular los esencial”.