Santiago Cafiero: “Algunos promueven el miedo, nosotros aplicamos vacunas”

El Jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, explicó que “entre ayer y hoy llegaron la ministra de Salud nos confirmó que llegaron más de 600 mil dosis de vacunas Sputnik y más de 800 mil de AztraZeneca”.

En declaraciones a Todo Este Ruido por Radio Provincia destacó que “mientras algunos promueven el miedo nosotros aplicamos vacunas. Estamos combinando medidas de cuidado y de restricción como se dio en todo el mundo. Las campañas de vacunación hay que hacerlas con estas medidas de cuidado, que reducen la circulación”.

Destacó que “estamos llegando al 20% de la población con una dosis vacunada en esta semana. Se está haciendo una tarea muy importante no solo el gobierno sino la mayoría de los argentinos”.

Santiago Cafiero admitió que “hubo muchas fallas en los controles no solo en CABA sino en varias provincias. La segunda ola está impactando fuerte y mirando para adelante el Presidente tomó medidas”.

En ese marco, señaló que “ahora hubo un acuerdo y se verá en la fiscalización de las políticas. Hay una parte de la oposición que le dice a la gente lo que quiere escuchar para lograr simpatía. Ese sector se dedica a aportar miedo y angustia”.

Finalmente hizo mención a la importación de vacunas y señaló que “el marco normativo lo permite. Lo que existe es que los laboratorios tienen comprometido su producción en gran parte. Los que viajan al extranjero no me parece mal. Sí cuando lo hace un ex presidente como Macri, que tiene una doble vara. No tuvo problemas en usar el sistema de salud de Estados Unidos para vacunarse y cuando era Presidente no quería que ciudadanos de países limítrofes se atendieran acá".