Vecinos indignados por robos de cartelería y el mal estado de los zanjones en Cochi Tue

Los vecinos de Villa Cochi Tue se comunicaron con Infoeme a través de la línea de WhatsApp y manifestaron su indignación por el robo de cartelería de transito que señaliza un reductor de velocidad que está más próximo a la ruta 51, tambien extendieron su reclamo por el mal estado de los zanjones.

“Los vecinos sabemos dónde está el reductor, pero aquellos que pasan ocasionalmente y a alta velocidad como es habitual pueden sufrir un accidente”, afirmó una de las personas que se comunicó con este medio y agregó que desde el municipio han repuesto los reductores en varias ocasiones.

Frente a esta situación señaló que ningún vecino quiere que quiten el reductor ya que “es imposible abrir nuestras ventanas porque los autos pasan tan rápido que la tierra queda suspendida en el aire un buen rato”.

A esto se suma el peligro que significa el tránsito a alta velocidad en esa zona debido a que muchas veces “andan chicos jugando en la calle, gente caminando y muchos en bicicleta que pueden ser alcanzados por alguna piedra que levanten los neumáticos”, manifestó.

Además de este reclamo, los vecinos suman el pedido de correspondiente de los zanjones que desagotan el agua de las canteras de la fábrica Loma Negra “que además de recibir esto cuando llueve un poquito rebasan” afirmaron y a su vez aclararon que la delegada hizo el reclamo correspondiente pero la respuesta fue que “no se podía hacer porque pasa el tubo del gas del gasoducto que está en Juan Errecart y Frontera Sur”.

De todas maneras detallaron que “el tubo pasa por medio de las veredas no por los zanjones” y que “en años anteriores se han limpiado. Otra respuesta fue de que no había presupuesto a lo que pensamos que no es tanto dinero el que se precisa para limpiar 3000 metros de zanjas de cada lado de la calle”, concluyeron.