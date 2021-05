Infoeme | deportes | Fútbol - 10 de Mayo de 2021 | 18:50

Diego Dabove ya no dirigirá San Lorenzo El ex director técnico de Racing renunció a su cargo al mando de San Lorenzo tras no conseguir la clasificación a los Cuartos de Final de la Copa de la Liga Profesional.

Tras la derrota ante Racing el pasado domingo y la eliminación del certamen de Primera División de AFA, Diego Dabove presentó su renuncia a San Lorenzo. El entrenador que tuvo su primera experiencia en Racing en el Torneo Federal A, expresó: "Hablé con Beto -Acosta-, con Pipi -Romagnoli-, con los muchachos hablaré en la práctica... Doy un paso al costado. Le agradezco a Marcelo -Tinelli- la posibilidad de dirigir un club grande". "Hay que hacerse cargo y descomprimir", sentenció el entrenador que a cargo del "Cuervo" dirigió 22 partidos (13 por torneo local, 2 por Copa Argentina, 4 por Copa Libertadores y 3 por Copa Sudamericana). Este lunes, el entrenamiento estuvo a cargo de Leandro Romagnoli junto a la secretaría técnica y serán los encargados de sentarse en el banco en el venidero partido de la Copa Sudamericana ante Rosario Central.