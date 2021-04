Vecinos de Loma Negra: “Nos van a quemar todo”

“Nos van a quemar todo”, fue el sinónimo de la decena de mensajes recibidos al WhatsApp de Infoeme cerca del mediodía de este sábado.

Una mañana agitada para los vecinos de Loma Negra debido a los reiterados cortes de suministro eléctrico que también afectaron a otras localidades como Santa Luisa. Leticia Mondotegui, vecina de la localidad detalló mediante un audio que “en menos de 10 minutos siete veces se cortó la luz. Tengo un Rapipago y me descontrola el sistema”. Por su parte, Alicia otra vecina, afirmó que "no alcanzas ni a desconectar los artefactos que ya vuelve".

“Somos un montón de vecinos indignados hace tres días que venimos así”, expresó esta vecina comerciante. Sumado a este relato otra mujer afectada por la inestabilidad del servicio sostuvo que “la luz se corta y vuelve constantemente y ningún número de emergencia atiende”. Mientras que otro comerciante relato su preocupación e indicó que “tengo un laverrap en Loma Negra y tengo miedo de que se me queme todo”.

“Los empleados de Coopelectric no tienen la culpa y no nos queremos descargar con ellos. Pero el tema es que antes de ayer se cortó, ayer se cortó de nuevo y lo de hoy fue terrible”, manifestó Leticia en su indignación y señaló "imagínate que me queme el equipo del Rapipago, ¿Quién se hace cargo después?", concluyó.

Actualización de Coopelectric:

Hasta el momento Coopelectric informó que se ha repuesto el suministro eléctrico en los sectores afectados, excepto en una subestación ubicada en el cerro Luciano Fortabat dado que allí de localizó la falla.

El personal operativo continúa trabajando en dicha subestación para poder normalizar completamente el Servicio.